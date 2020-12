Blas Cantó, desolado por la muerte de su abuela: "Maldito Covid y malditos los que lo niegan"

Blas Cantó ha compartido con sus seguidores de Instagram que está atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras la pérdida de su abuela, a la que él consideraba la persona más importante de su vida. "Estoy roto de dolor", afirmaba el cantante junto a una bonita fotografía en la que aparece con sus abuelos. "Nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre", aseguraba el murciano.

El cantante Blas Cantó, "roto de dolor" por la muerte de su abuela

Nuestro representante en Eurovisión 2021 ha explicado que su abuela ha fallecido a causa del coronavirus y ha querido lanzar un mensaje reivindicativo para concienciar sobre la importancia de mantener la precaución porque hay muchas vidas en juego, a la vez que ha atacado a los negacionistas. "Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte". Cantó ha recordado que los mayores son los más vulnerables en esta pandemia y ha pedido un esfuerzo colectivo para frenar el virus y poder protegerlos: "Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos".

El cantante también ha querido agradecer al personal sanitario la atención y el trato que le dieron a su abuela. "Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. A todos los que no vieron un número, sino una vida: gracias, mis ángeles", ha escrito Cantó en su post, donde también ha denunciado que un médico no quiso ayudar a la que él considera su segunda madre. "Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda", ha dicho el exmiembro de Auryn.

Emotiva despedida

Blas Cantó, que también ha perdido este año a su padre, se ha despedido de su abuela con un emotivo mensaje y con una bonita promesa: "Mamá, te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mí". El cantante ha recordado lo mucho que toda su familia quiere a su abuela y ha adjuntado una foto de todos ellos en lo que parece una celebración familiar en una iglesia. "Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón", ha sentenciado el murciano.