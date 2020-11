Blas Cantó responde duramente a Rocío Monasterio por hablar de Eurovisión: "Lávese la boca"

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos ocupan gran parte de la atención desde la madrugada del 3 al 4 de noviembre, momento en el que comenzaron a hacerse públicos los primeros sondeos. Desde entonces, tanto los medios de comunicación como los usuarios de Twitter no paran de comentar cada nuevo resultado que sale del recuento. Se trata de un acontecimiento seguido con atención por muchos políticos españoles, como los diputados de VOX, Rocío Monasterio y Víctor Manuel Sánchez del Real, los cuales compararon el recuento de votos americano con la distribución de puntos en el Festival de Eurovisión, algo que no le sentó nada bien al representante de España en el festival europeo, Blas Cantó, quien criticó duramente la publicación de los políticos.

Blas Cantó

"Esto está siendo casi mejor que Eurovisión", publicó de madrugada Víctor Sánchez del Real sobre las elecciones estadounidenses. Esta afirmación fue corroborada por su compañera de partido, Rocío Monasterio: "¡Mucho mejor que Eurovisión!", recalcó la diputada. Estos irónicos comentarios parecieron molestar a Cantó, representante de España en Eurovisión 2021: "Lávense la boca para hablar de Eurovisión", les respondió el intérprete acompañando al mensaje con un emoticono de un payaso. Su comentario se hizo viral y por una parte fue aplaudido por sus seguidores. "Esto es un claro ejemplo de que no tienen ni idea de ESC (Eurovision Song Contest). Y que no van a seguir ridiculizándonos porque no me da la gana", explicaba en otra publicación el exconcursante de 'Tu cara me suena'.

Lávense la boca para hablar de Eurovisión ???? — Blas Cantó (@BlasCanto) November 4, 2020

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la reacción del cantante, quien aparte de recibir apoyo por parte de los eurofans, también se encontró con más de una crítica por parte de los simpatizantes del partido de Santiago Abascal, a los que no dudó en responder. La mayor parte de los usuarios que le escribieron no comprendían por qué el intérprete se metía en "un jaleo que no te corresponde" sin que los políticos le hubiesen mencionado directamente, algo que Cantó respondió sin ningún problema: "Me corresponde como ciudadano y como español. Como tú. Aquí no se viene a adoctrinarnos, ¿te queda claro?", replicaba.

"Y comerle el culo a un nazi tampoco"

El exmiembro de Auryn pasó una larga noche contestando a muchos de los mensajes e insultos que recibió por parte de los haters. Algunos de los usuarios le echaron en cara que "peinarse el tupé no es trabajar", algo que Cantó respondió con una dura crítica: "Y comerle el culo a un nazi tampoco", concluyó el artista. Sin embargo, esta respuesta no pasó desapercibida para los políticos de VOX, en especial para Víctor Manuel Sánchez del Real.

Vamos a ver, Blas. Llamarme nazi,en lo personal,es desagradable.

Pero,en público,siendo portavoz adjunto en la comisión de control de @rtve que es lo que paga su viaje a la fama,me va a obligar a preguntar a la Corporacion si así se representa a todos los españoles que le pagan. https://t.co/Nv9omuiU50 pic.twitter.com/rAinA7nEKw — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) November 5, 2020

VIVA ESPAÑA Y TODXS LXS ESPAÑOLXS!!!!! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? VIVA LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS. VIVA EL RESPETO Y LA TOLERANCIA. SI TE ATACAN, DEFIÉNDETE. QUE NO NOS VUELVAN A CALLAR Y OPRIMIR. — Blas Cantó (@BlasCanto) November 5, 2020

"Vamos a ver, Blas. Llamarme nazi, en lo personal, es desagradable. Pero en público siendo portavoz adjunto en la comisión de control de RTVE que es lo que paga su viaje a la fama, me va a obligar a preguntar a la Corporación si así se representa a todos los españoles que le pagan", ha respondido al cantante indignado por el comentario. No obstante, el intérprete de "Universo" después de levantarse y encontrarse con "un montón de comentarios de fachitas retrógrados" no ha querido seguir más con la polémica que lo ha dado por zanjado con un mensaje en el que brinda por España, la igualdad, los derechos humanos, el respeto y la tolerancia: "Si te atacan, defiéndete. Que no nos vuelvan a callar y oprimir", sentenciaba el murciano.

Lanza un comunicado: "Sentí dolor"

Aunque parecía que el tema ya había concluido, por la tarde ha querido publicar un comunicado a través de sus redes sociales con su opinión. "No podemos arrodillarnos ante la adversidad", reconoce el cantante, para exponer a continuación que "Eurovisión es el festival más grande de todos los tiempos y me duele verlo herido. Se me hace un nudo en el estómago cuando alguien puede hacer comparativas en tono peyorativo sobre él". También aporvecha para recordar que es mucha gente la que trabaja para el festival y con todo lo ocurrido en las últimas horas ha sentido dolor, "y con dolor no gestionamos bien".