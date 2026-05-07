Por Fidel Conejero |

'La promesa' encara el final de la semana con un episodio especialmente intenso. En el capítulo que se emite este viernes 8 de mayo, las tramas avanzan con decisiones importantes, sospechas que se confirman y un descubrimiento que puede cambiarlo todo en el palacio.

La situación de Adriano (Ibrahim Al Shami J.) se convierte en el eje central del capítulo. Martina (Amparo Piñero) confirma sus peores temores al comprobar que el joven no ve absolutamente nada y pide ayuda de inmediato. Alonso (Manuel Regueiro) recurre a un médico, pero el diagnóstico es devastador: la ceguera podría ser irreversible, dejando en el aire el futuro del personaje y provocando un fuerte impacto emocional en su entorno.

En paralelo, la esperada boda entre Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) sigue avanzando, aunque no sin matices. Leocadia (Isabel Serrano) termina dando su bendición, aunque todo apunta a que lo hace más por conveniencia que por convicción. Por su parte, Alonso muestra su entusiasmo y promete celebrar el enlace por todo lo alto, decidido a "tirar la casa por la ventana".

En otra línea,. Mientras aparenta ayudar a María Fernández ( Sara Molina ), en realidadcon una amenaza directa: si no le consigue dinero, revelará que. Unque añade aún más tensión a las relaciones dentro del servicio.

Por su parte, Manuel, Curro y Julieta (Vera Asunción) avanzan en su plan contra el duque de Carril (Jesús Cabrero). Con la ayuda de un experto contable, confirman que los libros de cuentas de la empresa son fraudulentos, lo que podría suponer un punto de inflexión en esta trama.

Adriano descubre que no ve y Alonso llama a un médico en 'La promesa'

Pía descubre que la asesina de Jana no fue Cruz sino... Leocadia

Mientras tanto, las investigaciones en torno a "Mercedes del Amor" continúan ganando peso. Pía (María Castro) comparte con Teresa (Andrea Del Río) que ese nombre le resulta familiar desde hace tiempo, lo que abre nuevas incógnitas sobre su verdadero significado y su conexión con los secretos del pasado.

El gran giro del episodio llega en su tramo final. Tras profundizar en el nombre de "Mercedes del Amor" y vincularlo con el cuaderno de la joyería, Pía alcanza una conclusión aterradora: no fue Cruz (Eva Martín), sino doña Leocadia quien compró el veneno y asesinó a Jana (Ana Garcés) . Una revelación para los personajes que reescribe por completo uno de los mayores misterios de la serie.

Con este impacto final, 'La Promesa' cierra la semana dejando abiertas nuevas líneas de conflicto que prometen marcar el desarrollo de los próximos capítulos.