Las bromas de los rostros televisivos para celebrar el Día de los Inocentes 2019

Como cada 28 de diciembre, España cierra este 2019 con el Día de los Santos Inocentes, el momento perfecto del año para gastar bromas y jugarretas, como viene siendo tradicional. Nuestros televisivos no iban a ser menos y son varios los que han echado mano de las redes sociales para intentar engañar a sus seguidores.

Símbolo de una inocentada

Uno de ellos ha sido Javier Calvo, que ha publicado un tuit en el que confirmaba la exclusiva de un supuesto nuevo proyecto musical en el que estaría trabajando, "Saraluna", basado en la canción de Melendi y cuyas protagonistas serían las actrices, Macarena García y Anna Castillo. María Castro, por su parte, ha tirado de nostalgia y ha hecho creer a sus seguidores que está trabajando en un spin off de 'Sin tetas no hay paraíso', 'La Jessi'.

La actriz no ha sido la única que nos la ha querido colar con nuevos proyectos, ya que Carlos Cuevas lo ha intentado con un musical de Merlí. No obstante, nuestros rostros televisivos no son los únicos que se han sumado al Día de los Santos Inocentes, ya que grupos de comunicación como RTVE han elaborado su propia artimaña. Así pues, os dejamos una recopilación de algunas de las mejores inocentadas de este 2019.

Las inocentadas televisivas

POR FIN LO PODEMOS CONTAR. Nuestro próximo proyecto será el musical SARALUNA, basado en la canción de @MelendiOficial. Este 2020, Macarena García y Anna Castillo serán como dos gotas de agua que fueron separadas al nacer. ? pic.twitter.com/QdQRO6WQgX — Javier Calvo ?????????? (@javviercalvo) December 28, 2019

Tenia moltes ganes de tornar al teatre ???? https://t.co/eu7L6oAdVO — Carlos Cuevas (@CarlosCuevas44) December 28, 2019