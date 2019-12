Lydia Lozano se enfrenta a Kiko Hernández por bromear con su accidente de tráfico: "Tuve la espalda partida"

Hay bromas que no sientan bien, como la que Kiko Hernández y Belén Esteban gastaron en el programa del 13 de diciembre en 'Sálvame'. El chiste en cuestión iba dirigido a Lydia Lozano y no le hizo ninguna gracia por tratar sobre el grave accidente de tráfico que sufrió hace años. Aunque poco después sus compañeros pedían perdón por los comentarios.

Lydia Lozano se encara con Kiko Hernández en 'Sálvame'

"¿Cuántas veces te has disculpado de reírte de un problema que tuve con un accidente de tráfico?", preguntaba la colaboradora, enfrentándose a Hernández y al resto de componentes del Eje del Mal. "Pues una vez más, si es que no me cuesta pedir disculpas", reconocía él, por lo que Lozano cuestionaba cuándo debía creer su sinceridad si "en el 2001 o en 2020".

"Yo no me río de un accidente de coche, que siempre lo llevas a lo trágico", se defendía el colaborador, momentos antes de que su compañera enumerara las secuelas que sufrió. "Espalda partida en tres, nueve meses escayolada", comenzaba y añadía que uno de sus brazos quedó más corto por tener el "húmero para fuera". También se quemó la mitad del rostro y le salen "cristales de vez en cuando", como comentaba el propio Hernández. Fue Esteban quien zanjaba el tema, diciéndole a Lozano que está "requetebién".

'GH' y 'Sálvame', inseparables

A las puertas de la final de 'GH VIP 7' y con su compañera Mila Ximénez como una de las que se mantiene en la lucha por el maletín, el concurso se ha convertido en uno de los temas de 'Sálvame'. El programa ha convertido a algunos concursantes de la edición en colaboradores (el último Antonio David Flores) y era el tema que trataban los colaboradores en el momento de las disculpas hacia Lydia Lozano.