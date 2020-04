Broncano tira de humor negro por la ausencia de Dani Rovira en 'La resistencia': "Siempre tiene mierdas"

El anuncio por parte de Dani Rovira de que sufría cáncer cayó como un auténtico jarro de agua fría. La inesperada noticia fue respondida rápidamente con mensajes de ánimo y apoyo al cómico y actor, quien sufre un Linfoma De Hodgkin y ya se encuentra en tratamiento. En 'La resistencia' han querido acordarse también de él, pues es amigo del programa y de sus trabajadores.

David Broncano en 'La resistencia'

David Broncano comentaba el vacío del plató y, a modo de broma, cómo el contagio de coronavirus no quitaba que pudieran ir amigos a sentarse en las gradas. El presentador se acordaba de Rovira y cuestionaba empleando su humor negro: "¿Por qué no ha venido el cabrón? Que le he estado llamando". Ricardo Castella le seguía la broma, asegurando que "le he escrito mensajes y no me está contestando, no sé qué se inventará esta vez".

"A ver qué excusas, es que siempre tiene mierdas", continuaba Broncano. "Yo le he visto que está recopilando mascarillas y movidas", informaba Castella. "Y con los perros seguro que está también", se sumaba Jorge Ponce. "A saber qué excusas tiene ahora el bueno de Dani Rovira para no venir al programa", ironizaba el conductor del espacio de Movistar+. "Es que no tengo buen cuerpo", lo imitaba.

Apoyo a su compañero

Tras este cómico momento en apoyo a su amigo, Castella aseguraba que el intérprete se encontraba mejor: "Le he enviado un mensaje y me ha dicho que está bien". Broncano confirmaba su respuesta, asegurando que Rovira parecía sentirse más animado: "Nos reímos por no llorar, pero yo hablé el otro día con él y está animoso y fuerte físicamente".

La respuesta de Dani Rovira

El momento del programa de 'La resistencia' del 30 de marzo en el que se recordaba y mandaba fuerza y ánimo a Dani Rovira fue colgado en la cuenta de Twitter del programa. El cómico decidió responder a sus compañeros tirando también de humor negro: "En ese plató solo puede haber una persona con pañuelo en la cabeza... Vosotros veréis", respondía en alusión al icónico atuendo de Castella.