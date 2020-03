El emotivo mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras anunciar que tiene cáncer

Dani Rovira, el conocido cómico y actor que ha triunfado en infinidad de películas y ficciones televisivas sorprendió a todos anunciando que padece cáncer. En una emotiva publicación en redes sociales, el actor quiso ser él mismo el que contase lo que estaba sucediendo en su cuerpo. "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: Linfoma de Hodgkin", empezó diciendo el intérprete, para contar que ha empezado ya las sesiones de quimioterapia para poder vencer al, como él mismo llama "bicho". "No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", añadió el actor, claramente esperanzado que esta lucha sí la va a poder ganar.

Dani Rovira y Clara Lago

En cuanto saltó la noticia, centenares de personas quisieron interesarse por el actor e inundaron las redes sociales de emotivos mensajes dándole también ánimos y dejándole claro que iba a superar esto y todo lo que se le pusiese por delante. Posiblemente, uno de los mensajes más especiales fue el de Clara Lago, su actual pareja. "Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara", afirmó Rovira en su mensaje en Instagram, algo en lo que se reafirmó la actriz en una emotiva carta que también publicó en la misma red social. Amigo, maestro, compañero de viaje y del alma... no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres", empezó escribiendo Clara Lago en su tecto.

"Es un honor poder acompañarte, ahora y siempre, porque las "etiquetas" se pasan por el arco del triunfo cuando lo que se siente es tan jodidamente incondicional. Si hay algo que para mí, en estas 30 primaveras que llevo, le da sentido a la vida, a nuestra existencia, es experimentar el AMOR, en mayúsculas, sin pretensión, límites ni condiciones. Y ya te digo yo que el mío lo tienes. GRACIAS, de corazón, a todos por los mensajes de apoyo que estamos recibiendo. La energía viaja lejos y llega, y confío en que eso también hará su parte", fue el texto con el que Lago le dejó muy claro al amor de su vida que va a estar junto a él en esta lucha que bien seguro podrán superar juntos. Un mensaje de positivismo y amor al que se sumaron muchísimos otros rostros conocidos del panorama televisivo y cinematográfico, además de políticos, actores y presentadores, que no dudaron en dejarle claro a Rovira que van a estar con él siempre.

Los famosos apoyan a Dani Rovira

Todo el ánimo y toda la fuerza para @DANIROVIRA y para los que le acompañan. Lucha fuerte, amigo. Te necesitamos ahí para tener a quién parecernos. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) March 25, 2020

@DANIROVIRA Querido compañero!!

Mucha fuerza y ánimo!?? — Daniel Grao (@DanielGrao7) March 25, 2020

Un abrazo gigante querido @DANIROVIRA. Ojalá tengas una prontísima recuperación — Marwan (@Marwanmusica) March 25, 2020

@DANIROVIRA compañero, todo el cariño y la fuerza! Aquí estamos contigo ???????? — Carolina Bang (@acapipola) March 25, 2020

Querido @DANIROVIRA . Eres nuestro superhéroe. Fuerza, ánimo y cariño. Estoy seguro de que pronto seguirás haciéndonos reír y pensar. ???????????????? — Jandro (@Jandro) March 25, 2020