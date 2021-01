'Bruja Escarlata y Visión' abre la puerta al futuro de Marvel: los Jóvenes Vengadores

'Bruja Escarlata y Visión' es una serie mágica... hasta el punto de distorsionar la frontera entre realidad y ficción dentro del propio Universo de Marvel. A medida que avanza, la serie de Disney+ va introduciendo referencias y personajes que pueden pesar (o no) en el futuro de la franquicia, ya que por el momento desconocemos el impacto de esta realidad aparentemente alternativa en la cronología principal. Y ya sea real o no, el tercer episodio ha presentado a dos personajes especialmente relevantes para Wanda: Tommy y Billy.

Wanda sostiene a uno de sus recién nacidos

En uno de los embarazos más efímeros que se recuerdan, Wanda ha dado a luz a sus hijos gemelos en el nuevo capítulo de 'Bruja Escarlata y Visión'. Primero ha llegado Tommy, el primogénito, que no ha tardado en estar acompañado por su inesperado hermano, Billy. Sin embargo, la alegría generalizada se ha desvanecido tan rápido como llegó, ya que la inquietante presencia de Monica Rambeau bajo el nombre de Geraldine ha desembocado en su expulsión de Westview, dejando claro que este vecindario está controlado totalmente por los deseos de Wanda.

De la relevancia de Monica hablaremos más adelante, cuando se vaya concretando su auténtico rol en la serie. El tema que nos ocupa ahora es la llegada de Tommy y Billy, que puede suponer la esperada inauguración de la era de los Jóvenes Vengadores en el Universo de Marvel. Tras los eventos de "Vengadores: Endgame", que sirvió para despedir a algunos de los personajes más míticos, la estrategia de la franquicia pasará por diversificar, ampliando su plantel de héroes tanto en el cine como en la televisión, y 'Bruja Escarlata y Visión' acaba de dar un paso de gigante para alcanzar esa meta.

Billy y Tommy como Wiccan y Veloz, dos de los Jóvenes Vengadores

¿Quiénes son los Jóvenes Vengadores?

En 2005, inmediatamente después de la disolución de los Vengadores tradicionales, un grupo de jóvenes superhéroes salieron al paso. Bautizados por el Daily Bugle como Jóvenes Vengadores, estos inexpertos vigilantes chocaron en primera instancia con las perspectivas paternalistas de Iron Man, Capitán América y compañía, pero acabaron por ganarse su confianza tras combatir hombro con hombro en la serie de cómics creada por Allan Heinberg y Jim Cheung. Como es habitual, la formación de los Jóvenes Vengadores ha ido variando con el paso de los años, pero los miembros originales eran Kate Bishop, la heredera de Hawkeye; Teddy Kaplan/Hulkling, descendiente de dos razas enfrentadas; Cassie Lang/Estatura, hija de Ant-Man; Iron Lad, un misterioso adolescente con una tecnología más avanzada que la de Tony Stark; Eli Bradley/Patriota, nieto de un icono afroamericano; y Wiccan y Veloz, los seudónimos elegidos por Billy y Tommy.

Todos guardaban relación con los Vengadores, fueran conscientes de ello o no. En el caso de Billy y Tommy, no tenían ni idea de qué les unía a los protectores más poderosos de la Tierra, hasta que descubrieron que eran los hijos de Bruja Escarlata. Dando rienda suelta a sus poderes, Wanda alteró la realidad para cumplir su sueño de ser madre, pero cuando Mefisto reclamó a los pequeños, estos se desvanecieron o, mejor dicho, se dispersaron, acabando en el seno de dos familias diferentes. Por lo tanto, al fijarnos en los cómics nos encontramos con puntos en común con lo que puede estar sucediendo en 'Bruja Escarlata y Visión' que, como puerta de entrada a la Fase 4, podría estar preparando el camino para la posterior formación de los Jóvenes Vengadores.

El equipo original de los Jóvenes Vengadores

¿Quiénes se podrían unir al equipo?

La posible llegada de los Jóvenes Vengadores al Universo Cinematográfico de Marvel ha generado multitud de rumores a lo largo de los últimos años. De hecho, el máximo responsable de la franquicia, Kevin Feige, reconoció en 2018 que estaban "plantando las semillas" para el debut de los personajes. En aquel momento, el productor estaba presentando "Ant-Man y la Avispa" que, al igual que su predecesora, contaba con Abby Ryder Fortson en la piel de Cassie Lang, hija de Scott, en su reparto, mientras que Emma Fuhrmann interpretó a su versión adolescente en "Endgame". Sumando las piezas desplegadas hasta el momento, ya se ha presentado a tres de los Jóvenes Vengadores, pero eso no es todo.

Este mismo año, Disney+ estrenará tanto 'Hawkeye', en la que Hailee Steinfeld da vida a Kate Bishop, como 'Ms. Marvel', que supone el debut de Kamala Khan (Iman Vellani) en el UCM. Hasta ahora, Ms. Marvel no ha formado parte de los Jóvenes Vengadores en los cómics, pero encajaría sin problemas en el equipo. Además, la presencia de Vellani en "Capitana Marvel 2" (2022) ya ha sido confirmada, por lo que su incidencia en el UCM no hará más que crecer. Algo similar sucede con Cassie Lang, que volverá a aparecer en "Ant-Man y la Avispa: Quantumania" (2022), aunque esta vez será encarnada por Kathryn Newton.

Ms. Marvel y Ironheart, dos de las adolescentes que irrumpirán en el UCM

En 2022, si el coronavirus no lo impide, veremos también "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que conectará directamente con 'Bruja Escarlata y Visión' al contar con Elizabeth Olsen como una de sus protagonistas. Junto a ella y Benedict Cumberbatch estará Xochitl Gomez, otra debutante en la saga. La adolescente canadiense interpretará a América Chávez, asumiendo así la identidad de Miss América, quien se unió a los Jóvenes Vengadores en otra serie de cómics publicada en 2013. Por último, a estas irrupciones habría que sumar la de Riri Williams, la brillante científica adolescente que tendrá su propia serie cuando 'Ironheart' llegue más adelante a Disney+. Dominique Thorne será su protagonista y podría ocupar el espacio de Iron Lad como sucesora de Iron Man.

Como se puede apreciar, esta progresiva llegada de nuevos héroes y heroínas iría en la línea del espíritu del UCM, que desde su nacimiento en 2008 fue sumando personajes al proyecto a su ritmo, sin caer en una avaricia demasiado ambiciosa. Aun así, todavía tenemos que esperar para conocer los auténticos planes de Marvel, aunque el debut de Billy y Tommy es muy esperanzador, y podría ser el pistoletazo de salida a una época mucho más diversa, tanto a nivel sexual como racial, en una de las franquicias más populares de la historia del entretenimiento.