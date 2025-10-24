Por Redacción |

Un equipo de 'En boca de todos' ha sufrido una tremenda paliza a manos de un hombre que anteriormente trabajaba en una empresa de desokupación y ahora supuestamente es okupa. Nacho Abad se dirigía a los espectadores para relatar lo sucedido antes de poner las imágenes: "Cuando mi compañera Tatiana Márquez (...) ha ido a llamar a la puerta, este energúmeno de dos metros los ha apalizado".

El presentador revelaba que le había destrozado la cámara al trabajador y que tienen imágenes de lo sucedido gracias a la grabación que un vecino del bloque de enfrente estaba realizando con su teléfono móvil. En el vídeo se aprecia cómo la reportera está hablando con la hija del supuesto okupa en el portal de la vivienda y, segundos después, sale el hombre despedido pidiendo que no graben a su hija y se abalanza contra Javi, el camarógrafo.

'En boca de todos' muestra el ataque a su equipo

El hombre le intenta arrebatar la cámara y, viendo que no puede, le propina una patada que lanza el dispositivo contra la pared y al trabajador lo deja en el suelo. Con Javi tirado, vuelve a coger la cámara y la estampa contra el suelo hasta despiezarla y darle otra patada. "¡Que es menor, que no la grabo!", aseguraba Javi.

Lejos de dar por finalizada la pelea al dejar la cámara hecha añicos, el hombrey trató de propinarles un puñetazo. En ese momento, un viandante que pasaba por ahí intentó detenerlo, al igual que la hija del agresor. En las imágenes se ve cómo Tatiana Márquez

Acabado el vídeo, la pantalla volvía a mostrar a Nacho Abad que esperaba unos segundos para pronunciarse: "Me están dando unas ganas de poner a parir este tío con palabras gruesas y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Y lo digo completamente en serio. Hijos de puta como estos, los mínimos". Un nuevo vídeo grabado por Tatiana Márquez enfocaba a la guardia civil con el agresor. "¡Ahora sí que no voy a parar de grabar porque está la guardia civil y a ellos les vas a hacer caso! ¡Casi nos matas!", gritaba la reportera.

Tatiana Márquez explica cómo ha vivido el ataque en 'En boca de todos'

Conexión con la reportera

Nacho Abad daba paso a una videollamada con Tatiana Márquez en donde todavía se la veía afectada por el episodio que acababan de vivir. "Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación como la que hemos vivido mi compañero Javi, como la que he vivido yo, es que no me lo podía imaginar", explicaba. "Nosotros hemos ido a hacer nuestro trabajo, a preguntarle qué era lo que pasaba. Sin mediar palabra ha dicho que bajaba, ha abierto la puerta y se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi".

"Ha llegado un momento en el que yo pensaba que mataba a mi compañero", decía la reportera con la voz temblorosa. "Se ha ido contra él con tal furia. Le ha reventado la cámara, ha ido a pegarle puñetazos, yo me he metido por medio como podía. Ha ido también a por mí, me quería quitar el móvil y he tenido un miedo real". La periodista contaba que intentaron refugiarse en un bar, pero no les dejaron por miedo a que rompiera el mobiliario, así que tuvieron que llamar a la guardia civil como pudieron.