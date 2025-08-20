Ramón Espinar acusa a 'En boca de todos' de dar alas a la extrema derecha y David Aleman explota en directo

Por Roberto Ponce López | |

En boca de todos ' estuvo tratando toda la problemática y la situación que se está viviendo en gran parte de España debido a los incendios que están asolando la península., para que estos dieran su visión de cómo se estaba tratando esta crisis.

Sin embargo, esto generó una disputa importante entre Ramón Espinar y David Aleman, quien presenta el programa de Nacho Abad durante este mes, que tuvo que sacar la cara por el espacio de Mediaset España. Todo comenzó a raíz de las constantes quejas de los ciudadanos que eran entrevistados, quienes explicaban que les habían dejado solos ante los incendios y que ellos habían sido los que se habían tenido que jugar la vida para tratar de apagarlos, ya que no habían enviado a nadie a hacerlo.

Ramón Espinar le recriminó a David Aleman la cobertura que estaba haciendo 'En boca de todos' sobre los incendios en España

Ante ese discurso que se estaba generando en el programa producido por Mandarina, el colaborador y político quiso dirigirse directamente al presentador de 'En boca de todos' para hacerle saber su descontento con ello. "Eso que hacéis a veces, David, que tú hacías ayer y que estás haciendo hoy, creo que es estar haciéndole el caldo gordo a quienes vienen después, como vinieron en la Dana, a hacer un uso partidista y político del sufrimiento de la gente. Las instituciones están trabajando a su máximo, después de una mala planificación", le dijo a Aleman.

David Aleman, como presentador de 'En boca de todos', dio la cara por el programa ante los comentarios de Ramón Espinar

La respuesta de David Aleman

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Espinar continuó con su valoración comentando: "

Por su parte, el presentador del programa de Cuatro tuvo que coger la palabra y dar la cara por el trabajo que hacen. "Déjame que te responda", comenzó diciendo. Tras ello, dio su visión sobre la labor que ha hecho 'En boca de todos' para dar voz a los vecinos afectados.

"Me dices que estamos creando un caldo gordo pero nosotros estamos contando la realidad. Llevamos una semana y media contando lo de los incendios, estamos hablando con todos los vecinos posibles y no ha habido ni uno solo que nos haya dicho 'esto estaba lleno de bomberos, esto estaba lleno de medios, esto estaba lleno de gente que nos estaba ayudando'. Todos los vecinos con los que hemos hablando nos han dicho que están solos, que están abandonados. (...) Estamos contando la realidad", dejó claro Aleman.