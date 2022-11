Rara vez un programa de Unicorn Content vive momentos de alta tensión y reproches cruzados como los vividos en 'Fiesta' la tarde del 19 de noviembre entre Marta Riesco y Alexia Rivas. Posicionadas en trincheras opuestas del mundo del corazón, un reportaje con burlas hacia la colaboradora ha sido suficiente para que Rivas decidiera bombardear a su enemiga, que tampoco se quedó callada.

Alexia Rivas reacciona al reportaje de Marta Riesco en 'Fiesta'

Todo comenzaba con un vídeo de Riesco que, después de, trató de hablar con William Levy , con quien su compañera intentó ligar vía Instagram sin éxito. Sirviéndose de la recomendación de Samantha Hudson , la reportera, lo que provocó la risa del cubano. "Parece que con William funciona más hacer la vaca", le lanzó a la colaboradora, entre otras indirectas.

"No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión", respondió la colaboradora, refiriéndose a Antonio David Flores, cuando Marta Riesco apareció en conexión en directo, provocando incluso que Emma García le llamara la atención. Explicó que su intento de ligar con Levy fue algo humorístico, y que ella no comparte su vida privada, "no como ella, que contó que había dejado a su pareja en un plató, que dice que se va a casar y dice que no es personaje y no quiere contar su vida, pero sigue haciéndolo en televisión", remató.

Marta Riesco responde

"Alexia, lo tienes bastante difícil para que te quieran con comportamientos como los que tienes últimamente con una compañera, como soy yo. Simplemente te deseo la misma felicidad que tengo yo, que encuentres un hombre que te quiera como me quieren a mí y un trabajo donde estés tan contenta como yo con el mío", respondió Marta Riesco sin dejar de sonreír.

Alexia Rivas y Marta Riesco

"Yo he visto comportamientos suyos como compañera que me daría vergüenza absoluta haberlos tenido", recriminó Rivas entonces, sin dejar de reconocer su trabajo: "Creo que ella como trabajadora es una gran periodista, ella está allí con el micro y yo aquí en plató, y yo creo que las dos a nuestra manera en ese sentido lo hacemos bien", concluyó.