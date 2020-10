'ByAnaMilán' completa su reparto e inicia su rodaje para Atresplayer Premium

Si hay un rostro que sin duda se convirtió en una auténtica estrella durante el confinamiento por el coronavirus fue Ana Milán. La actriz quiso acompañar a todos sus seguidores con directos diarios en Instagram en los que no dudaba en contar surrealistas anécdotas que había vivido ella misma. Unos relatos que ahora dan el salto a la pequeña pantalla y es que sus historias se transforman en una ficción televisiva que lleva por título 'ByAnaMilán' y que se estrenará en unos meses en la plataforma de pago Atresplayer Premium.

Ana Milán en el rodaje de 'ByAnaMilán'

Buendia Estudios, factoría responsable del proyecto, ha iniciado ya el rodaje del mismo en el que evidentemente Ana Milán es la protagonista. Junto a ella encontramos a Jorge Usón como Rafa, Pilar Vergués como Rebeca, Francisco Carril como Lope, Paula Carayatides como Ainara y Joaquín Tejada. Juntos protagonizan esta nueva e innovadora apuesta que mezcla realidad y ficción, que está dirigida por Rómulo Aguillaume y que cuenta con un equipo de guionistas integrado por Almudena Ocaña, Aurora Gracià, Diego Pinillos y Javier Galán. Por su parte, Montse García, Sonia Martínez, Lucía Alonso-Allende y Candela Izquierdo también están implicadas en el proyecto como productoras ejecutivas.

Así es 'ByAnaMilán'

En 'ByAnaMilán', la protagonista está en su mejor momento, a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una película como protagonista. Pero lo que no espera es un giro que provocará que se quede sin boda, sin película y prácticamente sin rumbo. Milán deberá luchar sobrevivir aunque no lo hará sola ya que junto a ella tendrá a sus amigos más fieles que no se separarán de su lado. Juntos iniciarán una nueva vida en la que anécdotas reales de la protagonista se mezclarán con relatos creados especialmente para la serie.

La nueva temporada de Atresplayer Premium

La plataforma de pago de Atresmedia sigue sumando proyectos en su nueva temporada y es que tras estrenar en los últimos meses las series 'El nudo', 'La valla', '#Luimelia', 'Gente hablando', 'Mentiras', 'Veneno', 'Benidorm' y 'Campamento Albanta' y los documentales 'Pongamos que hablo de Sabina' y 'Mr. Trump, disculpe las molestias', esta se prepara para una nueva etapa con importantes proyectos. Se seguirán estrenando cada domingo los episodios finales de 'Veneno', se lanzará la tercera tanda de '#Luimelia y llegarán también la miniserie 'FOQ: El Reencuentro', la comedia 'Dos años y un día' con Arturo Valls, nuevas entregas de 'Pongamos que hablo de' y los documentales 'El instante decisivo' y 'Ellas'.