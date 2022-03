Belén Esteban entró el pasado 6 de marzo a 'Secret Story: La casa de los secretos' como invitada VIP para dinamizar las tramas de los concursantes, estrategia que desde el programa de Zeppelin TV llevan realizando varias semanas. Como es lógico, su presencia en la casa le dificulta colaborar en 'Sálvame', algo que a ella no le hace nada de gracia.

Belén Esteban en 'Secret Story' indignada con 'Sálvame'

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez trató la supuesta deuda que Raquel Bollo tiene con su casero, de modo que conectaron con Esteban para conocer su opinión. Ya en su entrada en vídeo, su rostro expresaba cierto enfado, a lo que el catalán le preguntó qué ocurría. "¿Qué me pasa? Que desde el lunes me habéis tenido desde el 'Lemon Tea' hasta que ha acabado el programa y no he podido hablar ni nada", comentaba indignada.

"Quiero colaborar también en 'Sálvame'", expresaba con indignación. En un intento por mejorar el ánimo de la madrileña, Vázquez le preguntaba sobre qué tema quería empezar a hablar, a lo que ella respondía: "Por donde tú me digas. Si me sé todos los temas porque me he visto el programa y yo quería hablar". Dicho esto, comenzaban a tratar el tema de Raquel Bollo.

Ni idea del tema de Raquel Bollo

Tal y como informaban al comienzo de 'Sálvame', Raquel Bollo y su pareja habrían alquilado un chalé y tendrían 20.000 euros pendientes de pago. Belén Esteban, amiga de la excolaboradora, aseguraba que "de este tema, de verdad que no tengo ni idea". Esto provocaba las risas de los presentes en plató y la sonrisa de Jorge Javier Vázquez, pues después de quejarse de que no la dejaban comentar, aseguraba no saber nada al respecto. No obstante, sí se mojaba al dar su opinión que, de ser cierta la información, no le parecía bien.