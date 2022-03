'Sálvame' arrancó su emisión del jueves 3 de marzo con un regreso muy especial: el de Belén Esteban. La colaboradora reaparecía en su programa tras un mes ausente, por lo que tuvo ocasión de hablar de los motivos por los que había tardado tanto en volver a su puesto de trabajo durante una conversación con María Patiño y Terelu Campos en la franja de 'Lemon Tea'.

María Patiño y Terelu Campos hablan con Belén Esteban en 'Sálvame'

"¿Por qué has faltado un mes?", planteó Campos, sin rodeos. "Me alegra que me hagáis esta pregunta, porque es verdad que he tenido que ver y escuchar de todo", declaró la recién llegada, tras lo cual explicó que "me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubái, con 'Sabores de la Esteban', me fue muy bien y estuve muy contenta". "Y, cuando vine, pasaron días y no me encontraba muy bien. He estado mala, la verdad, porque cogí el Covid", desveló la colaboradora. Esteban confesó también que "lo he pasado mal, pero quiero decir que he sido una privilegiada, porque con todo lo que hemos pasado en este país, sería muy injusto que yo dijera que lo he pasado muy mal", aunque matizó que "no he estado en el hospital".

La madrileña se mostró agradecida por tener las vacunas contra la Covid y la gripe, al igual que dio las gracias al médico y al enfermero que la habían atendido: "he estado muy controlada, pero al tener mi problema de azúcar, todo se complica un poquito más. Lo he pasado en casa y he estado muchos días dando positivo. Lo malo es que lo podía contagiar muy fácilmente". Patiño señaló entonces la "insistencia o cierta presión con el tema del embarazo, ese deseo que me imagino que sigues teniendo", para después indagar en "qué sentiste cuando viste por primera vez la barriguita de María José Campanario". "Aunque la gente no se la crea, tengo que ser muy clara: si me hubiera querido quedar embarazada, ya lo estaría. Si no podía ser natural, hay muchas cosas para quedarte embarazada. Quiero que quede muy claro", recalcó Esteban, para después recordar que "lo dije desde el primer momento: yo doy la enhorabuena tanto a Jesús, a María José y a toda su familia".

"Algún día me iré, pero por ahora, no"

"Cuando vi en la tele la barriguita, me puse contenta, porque la personita va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Entonces, lo único que puedo decir es que espero que salga todo bien", añadía Esteban, antes de abordar las quejas de Anabel Pantoja sobre el hecho de que "había compañeros que no habían estado a la altura en el momento de su separación y con la enfermedad de su padre". "¿Te diste en algún momento por aludida o sabes a quién se refería?", planteaba Campos.

"Yo no me di por aludida porque sabéis que yo tengo una relación con ella diaria. Si os digo la verdad, no le he preguntado a quién se refería", contestó Esteban, para después opinar que, seguramente, el enfado de su amiga se debía más a "lo de su padre". "Sé que las cosas han cambiado y le han estado preguntando", matizó la colaboradora, en un breve primer contacto en el que también aclaró, una vez más, su futuro en el programa. "Yo empecé con 'Sálvame', estoy muy contenta con mi programa y voy a estar en este barco hasta que yo decida. Algún día me iré, pero por ahora, no", declaró Esteban, después de recalcar que "por mi culpa no se ha echado a Paz Padilla", tal y como había desmentido en su cuenta de Instagram.