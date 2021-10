'MasterChef Celebrity 6' emitió una nueva entrega el lunes 11 de octubre en La 1 de Televisión Española. La emisión arrancó con los aspirantes recibiendo distintos platos elaborados en otras ediciones, al azar, que debían mejorar. Entre ellos, el programa recuperó al "perdiz con plumas" que Saray Carrillo presentó en 'MasterChef 8' y que generó indignación tanto en el formato como entre los espectadores, al igual que supuso la expulsión inmediata de la cordobesa. Una elaboración que recayó en Carmina Barrios y que despertó malos recuerdos para los jueces.

Carmina Barrios recibe la perdiz sin desplumar como primer plato de 'Masterchef'

El programa contó con la presencia de Cristina Medina de cara a la primera prueba, en la que la actriz, vestida de pitonisa, repartió cartas al azar entre los concursantes, en las que se podían ver algunos de los platos más icónicos del programa, unos más exitosos que otros. En el turno de Barrios, a la actriz le tocó "una perdiz con toda su pluma y todo", tal y como señaló Medina, al mostrar una carta con la famosa imagen del plató que supuso la expulsión de Carrillo hace casi año y medio.

"Fue una tragedia que ocurrió en estas cocinas", recordó de inmediato Pepe Rodríguez, mientras que la invitada aseguraba que "hay una maldición sobre esto". "Saray retó a Jordi presentando la perdiz cruda, sin desplumar", recordó Medina, ante el desconcierto de Barrios. "Lo voy a hacer con todo mi cariño y se va a olvidar la leyenda negra esa que hay de la perdiz. Eso se va a quitar y va estar solo la buena", prometía la actriz, ante las cámaras del programa. Un plato nada complicado de mejorar, tal y como señaló Rodríguez al comenzar el cocinado, cuando el juez señaló que "Carmina, con que pele la perdiz, ya tenemos más de lo que hizo Saray, que la puso cruda".

"Está bien ejecutado"

"Lo que no se le ha olvidado a Carmina, es limpiar la perdiz. Se nota que ha despeluchado algún ave", valoró Jordi Cruz, antes de aproximarse a la aspirante con Medina. "Esta no es la primera vez que tú desplumas algo, ¿eh?", comentó entonces el juez, satisfecho. "Yo desplumo hasta el bolsillo de cualquiera", bromeó entonces Barrios, quien designó su plato con el nombre de "arroz con perdiz como me gusta a mí". "Está bien ejecutado y tiene mucho mérito, porque la perdiz, que seguramente es lo más complicado, está tierna, guisadita", elogió Cruz, tras lo cual Rodríguez matizó que "ese vino un poco crudo, es el que desvaría un poco, pero tiene muy buena pinta". Una valoración que concluyó con una Barrios "muy satisfecha", al contrario que el resultado que obtuvo Carrillo durante su paso por el programa.