Can Yaman posa para la revista ¡Hola! y habla de todo lo que luchó en su infancia contra los prejuicios

El actor Can Yaman se ha convertido en uno de los rostros turcos más conocidos a nivel internacional. El éxito que las ficciones 'Dolunay' y 'Erkenci Kus' han tenido en todo el planeta le han llevado a tener fans en infinidad de países. Un claro ejemplo es Italia, país que el intérprete visitó meses atrás y en el que fue recibido por centenares de personas que estaban deseando conocerle y hacerse una foto con él. Y es que tras pasar por Grecia, el actor estuvo en Roma y pudo presenciar "in situ" el cariño de estos fanáticos y también de la prensa ya que fue entrevistado por medios de comunicación del lugar.

Can Yaman en Hello!

Fue precisamente en esa ciudad en la que Can Yaman ha realizado un reportaje para la versión turca de la revista ¡Hola!. Con los imponentes monumentos romanos de fondo, Can Yaman se ha abierto por completo y ha contado aspectos de su vida desconocidos hasta el momento. Lo ha hecho en una elegante sesión de fotos y en una charla que él ha compartido parcialmente en sus redes sociales. La estrella de Divinity ha confesado que sí cree en las corazonadas pero tiene claro que en ningún caso pueden convertirse en un prejuicio en su vida. También ha explicado en esta charla que la principal motivación en su vida a día de hoy es la energía positiva y el amor. ¿Lo habrá encontrado por tanto o sigue en su búsqueda?

El pequeño Can Yaman

Por otro lado, el intérprete ha dado pequeñas pinceladas de lo que fue su infancia. Este han confesado que "he sido un hombre desde niño", afirmando que "he tenido que luchar contra los prejuicios desde mi infancia". Parece claro por tanto que Can Yaman no lo ha tenido nada fácil hasta ahora y tampoco su infancia ha sido lo sencilla que debería ser para un pequeño como lo era él. Paralelamente, el actor ha hablado también de su faceta profesional y ha contado que quiere seguir aportando su trabajo a "personajes con antecedentes personales y profundidad"; por lo que se evidencia que no está dispuesto a ponerse en la piel de cualquier protagonista; es por ello que ha tardado bastante tiempo en elegir el proyecto con el que volverá a televisión tras 'Erkenci Kus'.

¿Un nuevo concepto de fama?

Finalmente, tal y como destaca la propia revista en su partida, Can Yaman pretende cambiar el concepto de estrella televisiva al que estamos acostumbrados. Tiene muy claro que va a seguir aceptando las peticiones de sus fans, no va a huir de las multitudes, va a conectar en directo con los canales de televisión de todo el mundo que así lo soliciten y va a bromear con los reporteros sin problemas, además de realizar acciones de todo tipo con sus fans en redes sociales. Tal y como se refleja a lo largo del reportaje, parece claro que el protagonista de 'Dolunay' no va a dejar pasar la oportunidad de acercarse a sus seguidores y a los medios.