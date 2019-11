Demet Özdemir zanja la polémica de su presunta mala relación con Can Yaman tras 'Erkenci Kus'

Es innegable que 'Erkenci Kus' se ha convertido en el proyecto más importante de la carrera de Demet Özdemir. La actriz se consolidó en el mundo de la pequeña pantalla turca gracias a la ficción que en nuestro país se pudo ver en Divinity, y es por ello que no sorprende que la chica cuente ahora con infinidad de ofertas y nuevos proyectos en cartera. Precisamente, a día de hoy se encuentra totalmente inmersa en 'Evim', la nueva producción que protagonizará junto al actor Ibrahim Çelikkol, conocido en España por su interpretación como Ferhat en 'Amor en blanco y negro'. Está claro que el futuro es más que prometedor para la chica.

Can Yaman y Demet Özdemir en 'Erkenci Kus'

Por ello, esta no ha dudado en realizar una entrevista con los medios que quisieron hablar con ella en la premiere de la obra "My Love Past" en la que ha aclarado sus últimas polémicas y ha hecho balance del dulce momento profesional que vive a día de hoy. Demet ha explicado que no ha podido viajar fuera de Turquía para comprobar la repercusión internacional de 'Pájaro soñador' pero ha afirmado que es consciente de la misma tras ver la gran recepción que ha tenido el actor Can Yaman en países como Grecia, Italia o Francia, en los que centenares de personas recibieron al intérprete.

Özdemir se ha mostrado especialmente orgullosa de su papel en 'Erkenci Kus' y ha confesado que es un proyecto que sin duda les ha traído muy buena suerte a todos. Respecto a los rumores de un posible distanciamiento o mala relación con Can Yaman, esta ha querido pronunciarse de forma muy tajante y ha dejado muy claro que hay muy buena sintonía entre ambos y ella sí quiere repetir al frente de una ficción junto al actor. ¿El problema? No es una decisión que dependa de ellos. "Son los productores los que deciden eso", explicaba a los medios presentes, afirmando que aunque el cansancio sí hizo mella en ambos durante el tiempo de grabación, nunca ha habido mala relación entre los dos, todo lo contrario. De esta forma, deja en evidencia que sí aunque sí pudo haber un leve distanciamiento en su día, es algo que ya no existe a día de hoy. Cabe recordar que muchos medios apuntaron a una posible relación sentimental entre ambos y a una ruptura posterior que habría desencadenado este bache en su amistad.

Preparada para su nuevo proyecto

¿Les veremos trabajar juntos, entonces? No sorprendería, aunque está claro que en el nuevo proyecto de Özdemir no será. Sobre su nueva serie, la intérprete también se ha querido pronunciar, mostrándose plenamente optimista con lo que viene y confesando que ahora está adaptándose a su nuevo papel, que se aleja de forma muy notoria a Sanem de 'Erkenci Kus'. Esta se encuentra ultimando los ensayos de la producción ya que el rodaje arrancará a mediados del mes de noviembre para que pueda ser estrenado a mediados de diciembre y es que está claro que nadie quiere dejar pasar el momento y se quiere lanzar cuanto antes la que es la primera producción de la reconocida estrella turca tras 'Pájaro soñador'.