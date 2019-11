Chasco para las fans de Can Yaman: Hacen cola en el aeropuerto de Madrid creyendo que el actor viajaba allí

Está claro que los fans hacen cualquier cosa por sus ídolos. Es muy común ver cómo se pasan horas y horas haciendo cola para entrar a un concierto o para poder ver a tu actor favorito salir de un rodaje. Sin embargo, hay personas que llegan a esperar a sus ídolos incluso en sitios donde no está y a donde no van a ir, al menos de momento. Eso le ha pasado a Can Yaman, protagonista de la famosa telenovela turca 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'.

Varias fans españolas han ido al aeropuerto de Madrid este 1 de noviembre a esperar a su galán favorito, pero allí no ha aparecido nadie. Y es que. Por lo tanto, las horas de espera no han obtenido recompensa y se han quedado sin ver al actor turco. Aunque quizá sí haya merecido la pena desplazarse en masa hasta allí, pues el propio Can Yaman ha recibido una foto de su encuentro fallido y la ha compartido en sus redes sociales.

This photo from Spain today is fantastic, but I don't know who made everyone believe I was gonna come to Spain today. Wrong news ! Sorry about that.. There is a chance I might come to Madrid on November 25th. But again, not sure yet. I will let y'all know , loves ???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/0bT2pDQgX6