Can Yaman protagonizará 'Viola come il mare', su nuevo proyecto en italia antes de 'Sandokan'

Can Yaman está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales. Después de fichar para protagonizar la serie 'Sandokan', el actor de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' ha compartido en Instagram una imagen para anunciar a sus seguidores un nuevo proyecto en Italia. El turco protagonizará la ficción italiana del grupo Mediaset 'Viola come il mare', inspirada en la novela "Do yo know summer?" de la autora Simona Tanzini.

Can Yaman, firmando el contrato de 'Viola come il mare'

"Un proyecto totalmente nuevo y hermoso es inminente, programado para comenzar en septiembre mientras espero con ganas comenzar el rodaje de 'Sandokan' en 2022. Un agradecimiento esepcial a Luca Bernabei y Lux Vide por permitirme mi primera actuación en italiano y en un proyecto mundial como 'Sandokan' en inglés. No puedo esperar", comentaba el actor en su publicación en redes sociales.

Tras anunciarse la noticia, los seguidores del protagonista de 'Dolunay' y 'Inadina Ask: Amor obstinado' no tardaron en reaccionar en redes sociales, convirtiendo a Can Yaman en Treding Topic de Twitter. En apenas tres horas, sus fans dejaron más de medio millón de comentarios en la red social, mostrando su enorme emoción por el proyecto.

Una serie de suspense y mucho misterio

'Viola come il mare' se rodará entre Roma y Palermo y estará protagonizada por la italiana Francesca Chillemi en el papel de Violeta. Su personaje es una periodista de televisión que sufre un desorden neuronal, alternando así la percepción que tiene de las cosas y la realidad. La joven se ve involucrada en un asesinato, cuyo culpable es Zefir, un famoso cantante. ¿Terminará interpretando Can Yaman a este personaje? Por el momento, se desconocen los detalles sobre su papel en la ficción.