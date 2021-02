Can Yaman regresa a Divinity con la comedia romántica 'Matrimonio por sorpresa'

Mediaset aún sigue apostando por las comedias románticas que tan bien le han funcionado, sobre todo, cuando su protagonista es Can Yaman. El famoso intérprete comenzó su trayectoria profesional en la televisión en 2014, pero se convirtió en todo un fenómeno de masas cuando protagonizó 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', donde su trabajo fue reconocido con el Turkey Youth Award al Mejor Actor de Serie de Televisión en 2019. Desde entonces, el modelo ha llenado platós de televisión y aeropuertos con cientos de seguidores. Por ese motivo, Divinity estrena la comedia 'Matrimonio por sorpresa' el 8 de febrero a las 18:00 horas.

Itir (Can Yaman) y su madre Münir Yeşil en 'Matrimonio por sorpresa'

La ficción lleva disponible desde el 14 de diciembre en Mitele Plus, sin embargo, la serie del actor estambulota se emitirá en tira diaria en la cadena temática femenina de Mediaset, por lo que los fanáticos de la estrella turca tendrán la oportunidad de disfrutar del modelo todas las tardes en abierto. La comedia romántica está protagonizada por Can Yaman y Yeliz Kuvancı ('Sadakatsiz') donde interpretan a Tarik e Itir, una pareja de universitarios que deciden casarse en secreto, sin que nadie de su familia lo sepa. El motivo por el que deciden esconder su amor y su enlace nada mas terminar sus estudios se debe a una enemistad entre sus padres.

Ellos crecieron en el mismo barrio y se enamoraron profundamente, sin embargo, Adile Çam, padre de Tarik, y Münir Yeşil, madre de Itir, no se pueden ni ver. Treinta y seis años atrás, Çam y Yeşil mantuvieron una relación amorosa e incluso llegaron a huir juntos. No obstante, un incidente hizo que tomasen caminos diferentes. Cada uno formó su propia familia mientras que el odio fue incrementándose con el paso de los años. Algunos vecinos de la zona intentaron reconciliarlos, cuando ambos perdieron a sus cónyuges, pero no consiguieron nada.

Mediaset se lanza al drama

Viendo los resultados de audiencia que está consiguiendo Atresmedia con 'Mujer' o 'Mi hija', Mediaset vuelve a apostar por proyectos con corte dramático. Pronto emitirán 'Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir)' en Divinity y, además, FormulaTV confirmó que el grupo sse había hecho con los derechos de emisión de 'Ömer: Sueños robados (Yarali Kuslar)'. Una ficción protagonizada por Gizem Arıkan y Emre Mete Sönmez, en el que una joven que hace lo posible por cuidar a su hermano pequeño se topa con un hombre rico que afirma ser el padre biológico del niño.