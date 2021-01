El público decidirá la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021 en una gala sin jurado en febrero

Tras ser seleccionado de forma interna como representante español para el Festival de Eurovisión 2020 pero no poder actuar debido a la pandemia de coronavirus, Blas Cantó fue confirmado como representante para la edición de 2021. Tras esta confirmación, varios meses pasaron sin que conociéramos detalle alguno de la nueva candidatura del murciano. Ahora, TVE ha anunciado cómo se decidirá la canción que interpretará nuestro representante.

Blas Cantó

Blas Cantó regresa a la arena eurovisiva y lo hace no con una, sino con dos propuestas. El cantante defenderá las dos canciones elegidas para su candidatura en una gala que TVE emitirá en directo. En ella, la audiencia decidirá cuál de ambas opciones es la mejor para representar a nuestro país en el festival que tendrá lugar en Rotterdam el 22 de mayo si la situación con respecto a la crisis sanitaria no lo impide.

El público tendrá la oportunidad de votar por su opción preferida de forma gratuita y online en la web y aplicación de Eurovisión TVE, además de las tradicionales llamadas telefónicas y SMS. La gala, que se emitirá en febrero, contará además, como ya se había adelantado, con diversos artistas invitados. "Este año me ha dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia", ha declarado Cantó.

La decisión, en manos del público

El poder de decisión sobre cuál de las dos candidaturas nos representará en el festival recaerá de forma completa en el público: "Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición", ha explicado el cantante.

En cuanto a las dos canciones, RTVE aclara que han sido elegidas por su equipo, la discográfica Warner y el propio Blas Cantó y su equipo. "Son dos canciones totalmente distintas, don dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente", ha comentado el artista, que también ha hablado sobre el proceso de búsqueda de los temas: "Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la 'era 2020', nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta".