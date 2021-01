Calendario de Eurovisión 2021, las preselecciones nacionales y las preparty eurovisivas

Tras no poder celebrarse durante 2020 debido a la pandemia de coronavirus, el Festival de Eurovisión 2021 finalmente se ha fechado para los días 18, 20 y 22 de mayo de 2021. El certamen se celebrará, previsiblemente y si la situación con la covid-19 no lo evita, en Rotterdam. Países Bajos repite con el lema "Open Up" (el mismo que habrían utilizado el año anterior), elegido tras la victoria de Duncan Laurence en Tel Aviv en 2019 con el tema "Arcade". 21 países han reelegido a los que serían sus representantes en la edición de 2020, pero la mayoría de países han optado por nuevas preselecciones y sistemas de elección. Para que no se te escape ningún acontecimiento importante, en FormulaTV hemos preparado un calendario con las fechas más relevantes de Eurovisión 2021, las preselecciones nacionales y eventos promocionales (sean presenciales u online).

El calendario se irá actualizando según se vayan confirmando nuevas fechas.

Noviembre

Chipre elige a su representante de Eurovisión 2021 en noviembre

25 de noviembre : Chipre elige a su representante de forma interna (Elena Tsagrinou).

Diciembre

Albania elige a su representante y varios países comienzan sus preselecciones en diciembre

1 a 3 de diciembre : Suecia desvela los artistas del Melodifestivalen 2021.

5 de diciembre : Estonia desvela las canciones de su preselección 'Eesti Laul 2021'.

15 de diciembre : Estonia desvela los artistas de su preselección 'Dora 2021'.

17 de diciembre : Italia desvela los artistas del Festival de San Remo 2021.

21 de diciembre : Albania celebra la 1ª semifinal de su preselección 'Festivali i Këngës 2021'.

22 de diciembre : Albania celebra la 2ª semifinal de su preselección 'Festivali i Këngës 2021'.

23 de diciembre : Albania elige representante y canción en la final de su preselección 'Festivali i Këngës 2021' (Anxhela Peristeri - "Karma").

Enero

Francia elige representante, Israel canción y comienzan otras preselecciones en enero

3 de enero : Israel desvela sus tres posibles canciones (Eden Alene)

13 de enero : Finlandia desvela los artistas de su preselección 'UMK 2021'.

16 de enero :

- Lituania emite el 1er programa de su preselección 'Pabandom iš naujo 2021'.

- Noruega celebra la 1ª semifinal del Norsk Melodi Grand Prix 2021.

20 de enero : Portugal desvela los artistas del Festival da Canção 2021.

23 de enero :

- Lituania emite el 2º programa de su preselección 'Pabandom iš naujo 2021'.

- Noruega celebra la 2ª semifinal del Norsk Melodi Grand Prix 2021.

25 de enero : Israel elige su canción mediante una votación online.

30 de enero :

- Lituania emite la semifinal de su preselección 'Pabandom iš naujo 2021'.

- Noruega celebra la 3ª semifinal del Norsk Melodi Grand Prix 2020.

- Francia elige a su representante en su preselección 'Eurovision France, ¡C'est vous qui décidez!'.

Febrero

Lituania, Croacia o Noruega eligen a sus representantes en febrero

6 de febrero :

- Lituania elige representante y canción en la final de su preselección 'Pabandom iš naujo 2021'.

- Noruega celebra la 4ª semifinal del Norsk Melodi Grand Prix 2021.

- Suecia celebra la 1ª semifinaL del Melodifestivalen 2021.

13 de febrero :

- Croacia elige representante y canción en la final de su preselección 'Dora 2021'.

- Noruega celebra la 5ª semifinal del Norsk Melodi Grand Prix 2021.

- Suecia celebra la 2ª semifinal del Melodifestivalen 2021.

15 de febrero : Noruega celebra la repesca ("Last Chance") del Melodi Grand Prix 2021.

18 de febrero : Estonia celebra la 1ª semifinal de su preselección 'Eesti Laul 2021'

20 de febrero :

- Finlandia elige representante y canción en la final de su preselección 'UMK 2021'.

- Noruega elige representante y canción en la final del Norsk Melodi Grand Prix 2021.

- Estonia celebra la 2ª semifinal de su preselección 'Eesti Laul 2021'.

- Portugal celebra la 1ª semifinal del Festival da Canção 2021.

- Suecia celebra la 3ª semifinal del Melodifestivalen 2021.

24 de febrero : Chipre lanza "El Diablo", la canción que defenderá su representante (Elena Tsagrinou).

27 de febrero :

- Eslovenia elige canción en su preselección 'EMA 2021'.

- Portugal celebra la 2ª semifinal del Festival da Canção 2021.

- Suecia celebra la 4ª semifinal del Melodifestivalen 2021.

Marzo

Los países restantes eligen a sus representantes en marzo

2 de marzo: Italia emite la 1ª noche del Festival de San Remo 2021.

3 de marzo: Italia emite la 2ª noche del Festival de San Remo 2021.

4 de marzo: Italia emite la 3ª noche del Festival de San Remo 2021.

5 de marzo: Italia emite la 4ª noche del Festival de San Remo 2021.

6 de marzo:

- Italia elige representante y canción en la final del Festival de San Remo 2021.

- Dinamarca elige representante y canción en el Melodi Grand Prix 2021.

- Estonia elige representante y canción en la final de su preselección 'Eesti Laul 2021'.

- Portugal elige representante y canción en la final del Festival da Cançao 2021.

- Suecia celebra la repesca ("Andra Chansen") del Melodifestivalen 2021.

13 de marzo: Suecia elige representante y canción en la final del Melodifestivalen 2021.

Abril

Amsterdam celebra 'Eurovision in Concert' en Abril

10 de abril: Eurovision in Concert en Ámsterdam (Países Bajos).

Mayo

El Festival de Eurovisión 2021 se celebra en mayo

18 de mayo : 1ª Semifinal del Festival de Eurovisión 2021.

20 de mayo : 2ª Semifinal del Festival de Eurovisión 2021.