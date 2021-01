Eden Alene representará a Israel en Eurovisión 2021 con el tema "Set me free"

Fue la ganadora de la preselección israelí llamada 'The Next Star for Eurovision 2020'. Sin embargo, la pandemia de coronavirus frustró su sueño de representar a su país en el certamen del año pasado. Poco después, Israel confirmó que mantendría a Eden Alene como su representante para el Festival de Eurovisión 2021 y el pasado 25 de enero conocimos, por fin, la canción que defenderá.

Eden Alene interpretará "Set me free"

"Set me free" es el nombre del tema que interpretará Eden Alene en Eurovisión 2021. La joven, de 20 años de edad, ganó la versión israelí de 'The X Factor' en 2018, con tan solo 17 años, impresionando a público y jurado con su interpretación de "Halo" de Beyoncé. Alene defenderá una canción con influencias funky y un aire comercial, pero a la vez con un toque patrio, que ha despertado críticas generalmente positivas entre los eurofans.

La canción fue elegida en una preselección online que culminó con la emisión de una gala en la que se emitieron los videoclips de las candidaturas favoritas (sin actuaciones en directo de Alene debido a las medidas contra el coronavirus). El tema se imponía a las que en principio partían como las dos opciones favoritas, "La La Love" y "Ue La La", sorprendiendo al público, que confía en que la canción cause tanta sensación como "Feker libi", la prevista para el año pasado.

¿Quinta victoria para Israel?

Hace tan solo tres años de la que sería la última victoria para Israel en el Festival de Eurovisión con la canción "Toy", interpretada por Netta, que lograba imponerse al coreado "Fuego" de Eleni Foureira. El país cuenta con otras tres victorias más: en 1978 con la famosa "A-Ba-Ni-Bi", el año siguiente con "Hallelujah" y en 1998 con el himno "Diva", interpretado por Dana International. De ganar el certamen de este año, Eden Alene se convertiría en la quinta ganadora israelí.