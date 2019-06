Candela Peña ataca a Pablo Motos desde 'La resistencia': "Fue un brasas"

Cuando uno se encuentra de gira promocional es habitual que desfile por los platós de los programas más populares de televisión. Así las cosas, a Candela Peña le ha tocado hacer lo propio con 'Hierro', la serie de Movistar+ que protagoniza junto a Darío Grandinetti. La hemos podido ver en 'El hormiguero', en 'Late Motiv' y, el pasado miércoles 12 de junio, en 'La resistencia', lugar donde no dudó en cargar contra uno de los anteriores programas.

Candela Peña, en 'La resistencia'

"Quiero que tu experiencia de usuario sea buena, así que ¿qué te han hecho allí para no repetirte las mismas cosas y que te lo pases bien", preguntaba Broncano a la entrevistada, recordándole sus visitas anteriores a programas. Lo que no se esperaba el presentador era abrir la veda a que la actriz criticara su paso por 'El hormiguero' y, en concreto, contra Pablo Motos: "Se metieron un montón conmigo, que si era marimandona..."

Broncano se extrañó con la respuesta. "¿Pero qué dices? Si Pablo es como Vicente Ferrer", expresaba, aunque el tono iba desde la sorpresa hasta la burla. La actriz se reiteró en lo dicho y prosiguió con su explicación: "Insistió mucho en mi carácter... Fue un brasas". La respuesta dejó al presentador todavía más descolocado y le ofreció, entonces, pasar un rato de paz: "No me meto contigo para no repetirnos". No obstante, lo que la actriz quería decir es que no se usase siempre la baza de "mujer fuerte" en sus entrevistas. "Te puedes meter conmigo, pero en otro sentido. No me digas: 'Eres fuerte, eres mandona, tienes carácter...", explicaba.

Más entrevistas criticadas

El dardo de Candela Peña no es lo único que se ha llevado Pablo Motos. La visita de Taburete también ha causado cierto revuelo, y es que muchos espectadores han criticado el nulo caso que se hizo a Antón Carreño, el otro miembro del grupo que acudía junto a Willy Bárcenas al plató del programa este miércoles 12 de junio.

La entrevista se centró principalmente en los asuntos más escabrosos del Luís Bárcenas, lo que dejó fuera de la conversación tanto a Carreño como al grupo per se. "Me da vergüenza que vayan como un grupo de música y las únicas preguntas sean políticas", escribía una usuaria de Twitter, comentario al que se sumaban otros del estilo. "Me parece indignante que la entrevista inicial a los dos miembros de Taburete haya sido únicamente dirigida hacia Willy Bárcenas sobre temas de política y de su padre y su compañero haya sido un mero florero", apuntaba otra.