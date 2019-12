Cansu Dere dice adiós a 'Madre': "Gracias a todos los fans españoles por el apoyo"

El próximo domingo 22 de diciembre en el prime time se emite el final de la telenovela turca 'Madre' justo después de 'Hercai', otra de las propuestas fuertes del canal Nova. La telenovela se ha hecho muy famosa a nivel internacional y ha sido una de las ficciones más exitosas en toda la TDT y líder temática de su franja. Pero tras dos temporadas tiene que decir adiós.

Cansu Dere en 'Madre'

Ante este evento, la estrella de la ficción, Cansu Dere, ha reflexionado sobre el éxito que ha adquirido esta telenovela a nivel mundial: "Estoy muy contenta de que las ficciones que ruedo en Turquía se estén viendo y apreciando en otros países. Su desembarco en España no ha podido ser mejor, es genial". La intérprete confirma que ha visitado España varias veces pero que solo ha estado en Valencia y Barcelona. Está realmente agradecida por la acogida que ha tenido la ficción en nuestro país: "Solo puedo decir 'gracias' a todos los fans españoles por el apoyo".

La historia de 'Madre' ha impactado mucho a nivel social y ha generado unas audiencias imponentes en Nova, que previamente emitió 'Ezel' y 'Sila', también protagonizadas por Dere. "Refleja y denuncia un problema global, muestra una forma alternativa de contar y encontrarle una solución. El abuso de los niños dentro del entorno familiar es preocupante en todas partes y es tan triste como verdadero", admite la actriz.

Beren Gökyildiz y Cansu Dere en 'Madre'

Dere explica la evolución entre Zeynep y Turna, cómo la maestra al inicio de la historia es un tanto distante con la niña pero finalmente la hace recapacitar: "Todo el mundo sufre por Turna y quiere que Zeynep la salve. Es una historia de amor y adoración", indica la protagonista. El domingo se descubrirá si las dos conseguirán un futuro en común y feliz.

Su carrera como actriz

Dere empezó muy joven en la interpretación, algo que no la ha afectado mucho en su forma de ser: "Me gusta mantener la distancia en este terreno y creo que fue eso lo que me ha ayudado a seguir siendo la misma persona de siempre". Eso no ha supuesto ningún problema para que su carrera fuera a mejor. De hecho, la actriz se encuentra en un punto en el que puede escoger dónde trabajar. Eso sí, para ella es imprescindible que el guion y el personaje le llamen la atención. Tras el éxito de 'Madre', no descarta salir fuera de Turquía y probar nuevos proyectos.