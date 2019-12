Las claves de 'Hercai', la telenovela revelación de 2019 que está arrasando en Turquía

A finales de mayo, Atresmedia anunció varias de sus adquisiciones en el mercado audiovisual turco, la mayoría previstas para su estreno en la temporada televisiva 2019-2020 en Nova. Una lista de siete ficciones entre las que se encontraban 'Amor prohibido', cuyo episodio final llegó a principios de diciembre, y 'Las mil y una noches', que comenzó a emitirse a mediados de septiembre; dos potentes producciones a las que ahora se une 'Hercai', con su estreno el domingo 15 de diciembre en Nova a las 21:30h.

Akin Akinöuzü y Ebrun Sahin, actores protagonistas de 'Hercai'

La noticia de esta nueva adquisición se dio a conocer apenas unas semanas después de que 'Hercai', ficción producida por Mia Yapim para ATV, comenzara a emitirse en Turquía en el mes de marzo. Desde entonces, la historia de amor y venganza entre Miran y Reyyan ha convertido en la ficción revelación de 2019 en su país de origen, al alzarse cada semana como líder durante su emisión, por lo que su salto a España es uno de los primeros a nivel internacional, después de que Chile estrenara la serie hace apenas unos días. Tal es la cantidad de fans que ha logrado cosechar 'Hercai' desde su estreno, que el rodaje tuvo que suspenderse durante una jornada, ante la repentina aparición de una gran horda de seguidores que deseaban conocer a sus protagonistas.

Grabada en Mardin, provincia turca en la que se rodó 'Sila' (de hecho, ambas series comparten varios escenarios, entre los que destaca la casa de la familia Sadoglu, la que fuera el hogar de la familia de Boran), 'Hercai' cuenta la historia de Miran, un adinerado empresario que, tras establecer relaciones comerciales con la familia Sadoglu, decide dar un paso más y pedir la mano de Reyyan, una de las nietas del patriarca. Una petición que esconde un oscuro propósito, impulsada por la abuela de Miran, Azize: vengarse del responsable de la muerte de sus padres. Sin embargo, los planes del protagonista comenzarán a torcerse cuando la atracción hacia su esposa comience a florecer, empañando los planes de venganza del empresario y su familia contra los Sadoglu. Ante el estreno de esta producción turca en Nova, en FormulaTV hemos recogido algunas de las claves por las que su éxito en Turquía podría contagiar también a la cadena de Atresmedia.

1 Akin Akinözü como Miran Aslanbey

Akin Akinözü interpreta a Miran Aslanbey en 'Hercai'

Akin Akinözü es el encargado de interpretar a Miran Aslanbey, protagonista de 'Hercai', en la que es la cuarta producción de su carrera como actor, que arrancó en 2015. El actor da vida a un rico empresario, muy volcado en su trabajo, que sin embargo no olvida su gran meta en la vida: vengarse de los responsables de la muerte de sus padres. Un deseo que lo convierte en un hombre especialmente serio y de aspecto distante, que aun así oculta un gran corazón, y que tampoco vacila a la hora de enfrentarse a los retos o problemas.

Basta con ver a Miran lejos de aquellos a los que considera sus enemigos, para darse cuenta de que el empresario es, en el fondo, un hombre cariñoso y atento, especialmente al verlo junto a su hermana Elif (Duygu Yetis) o su abuela Azize (Ayda Aksel). Una faceta que también surge en compañía de Reyyan, al principio quizás de forma interesada, pero cada vez con un mayor sinceridad a medida que Miran estrecha su relación con su esposa, y que provoca cierta curiosidad en el espectador a raíz de cómo pueda desarrollarse el personaje y otras posibles facetas que pueda mostrar.

2 Ebrun Sahin como Reyyan Sadoglu

Ebrun Sahin da vida a Reyyan Sadoglu en 'Hercai'

La actriz Brun Sahin es la segunda protagonista de 'Hercai', al interpretar el papel de Reyyan Sadoglu. Un personaje al que Sahin da vida tras trabajar en tres ficciones televisivas y un par de películas turcas, a lo largo de una trayectoria profesional que se remonta a 2017. En esta ocasión, la actriz interpreta a una mujer obligada a permanecer en el hogar familiar por orden de su abuelo, Nasuh (Macit Sonkan), lo que no evita que se escape de vez en cuando a cabalgar, en contra de los deseos del patriarca, ante sus ganas de sentir algo de libertad.

A pesar de ir en contra de Nasuh y recibir castigos por ello, eso no logra doblegar el espíritu de Reyyan, quien encuentra en sus padres un gran apoyo y comprensión. Alegre, amable y divertida, aunque con bastante carácter, la protagonista vive además en un segundo plano dentro de la familia, relegada por su propio abuelo, quien se muestra más inclinado a demostrar su cariño y atención tanto hacia la prima de Reyyan, Yaren (Ilay Erkök), como hacia la hermana menor de la protagonista, Gül (Ebrar Alya Demirbilek). Una triste realidad que cambiará radicalmente con la llegada de Miran a su vida, protagonizada por un personaje hacia el que resulta muy sencillo sentir afecto.

3 Una relación que promete

Reyyan y Miran pasean con sus caballos en 'Hercai'

El hecho de que la relación entre Miran y Reyyan comience a raíz del deseo de venganza del primero sobre la familia de la segunda ya supone un potente punto de partida al que ya han recurrido otras producciones turcas, como es el caso de 'Sühan: Venganza y amor'. No obstante, aunque no se trate de algo nuevo, es un planteamiento que funciona y engancha, puesto que promete que la relación entre ambos protagonistas no será especialmente fácil, sobre todo en el caso de Miran, ante la posibilidad de que ambos acaben enamorándose. ¿Dejará el protagonista su venganza a un lado en pos de lo que sienta por Reyyan? ¿Será su familia y, sobre todo su abuela, capaz de dejar atrás el pasado y perdonar?

Estas cuestiones son algunas de las que el espectador se puede plantear al arrancar la telenovela, especialmente cuando es más que evidente la buena química que existe entre los dos protagonistas y los detalles que Miran tiene con Reyyan a pesar de su deseo inicial de venganza. Además, una relación que comienza de esta manera no solo promete un interesante desarrollo a lo largo de la producción, sino también un importante impacto en los dos personajes implicados y en su entorno, con respecto a hechos como cuál será la posible reacción de Reyyan y su familia al conocer la verdad o si el amor de la protagonista será suficiente o no para sanar las heridas de Miran, entre otras incógnitas.

4 Yaren, Azat y Gönül, los terceros en discordia

Yaren, Azat y Gönül en 'Hercai'

Como en la mayoría de las producciones turcas, la historia de amor de Reyyan y Miran cuenta con los llamados "terceros en discordia", que ya llaman la atención en los primeros episodios de 'Hercai'. Entre ellos destaca especialmente Yaren, quien se declara enamorada de Miran y está entusiasmada ante el hecho de que su abuelo quiera ofrecerla a ella en matrimonio en lugar de a Reyyan, tal y como Miran pide al comienzo de la producción. Sin embargo, lejos de aceptar la propuesta de Nasuh, Miran insiste durante la pedida oficial en casarse con su prima, algo que supone un duro golpe para Yaren, una mujer orgullosa y obediente cuya relación con Reyyan, ya bastante débil antes de dicho suceso, se acaba rompiendo por completo.

En el otro lado, está Azat (Ahmet Tansu Tasanlar), el hermano de Yaren, quien ya al arrancar deja claros indicios de que siente por Reyyan algo más que simple cariño. Un sentimiento por el que Azat está dispuesto a intervenir antes de que se lleve a cabo la boda, hasta el punto de que incluso llega a confesarle sus sentimientos a la protagonista, confirmando así que el hermano de Yaren, al igual que ella, seguramente siga actuando contra la pareja, con el fin de separarlos. Ambos se convierten en un par de convincentes antagonistas, especialmente cuando sus reacciones al conocer que sus "enamorados" no corresponden a sus sentimientos logran incluso conmover al espectador y demostrar que son tan "villanos" como humanos.

A ambos hermanos Sadoglu, como antagonistas en el comienzo de la historia, se une Gönül (Oya Unustasi). Presentada como parte de la familia de Miran, Gönül se muestra en el planteamiento de la historia como una mujer callada, quizás algo manipuladora, con la que el protagonista parece mantener una tensa relación, cuyos orígenes no tardan en ser desvelados. Un secreto que podría dinamitar el plan de Miran y su abuela de vengarse de los Sadoglu y que promete generar más quebraderos de cabeza en el futuro, al igual que los dos primos de Reyyan. Algo que despierta especial curiosidad a raíz de las posibles alianzas que puedan surgir entre tres personajes con un poderoso objetivo en común.

5 Una historia de venganza en un entorno conservador

Miran se reúne con Nasuh, patriarca de los Sadoglu, y sus dos hijos

El deseo de venganza de Miran ha sido alimentado durante años por su abuela Azize, quien sufrió el hecho de que el padre del protagonista fuera asesinado, con el fin de que su esposa quedase "libre". Sin embargo, el rechazo de esta hacia el asesinado de su marido tras ser secuestrada concluyó con la madre de Marin asesinada, al igual que su padre. Una historia a la que ha recurrido Azize en su afán de llevar a cabo su venganza con el apoyo de su nieto y que supone una firme base sobre la que se asienta el desarrollo de las tramas desde el comienzo.

A ello se une el hecho de que, al igual que 'Sila', la familia Sadoglu está establecida en un ambiente muy conservador, mantenido a raíz del poder que Nasuh ejerce sobre toda su familia y, en especial, sobre su nieta Reyyan. Ese aspecto conservador determina en muchas ocasiones cómo se relacionan los personajes, no solo los dos protagonistas, sino incluso los miembros de las familias Sadoglu y Aslanbey tras el matrimonio de Miran y Reyyan, y que en ocasiones suponen un duro y curioso golpe para el espectador, al igual que para aquellos implicados en la historia.

6 Múltiples personajes a tener en cuenta

Hazar y Zehra, padres de Reyyan, junto a su hija menor, Gül, en 'Hercai'

Además de los protagonistas Miran y Reyyan, y Yaran, Avat y Gönül, 'Hercai' cuenta con un amplio número de personajes implicados en la producción que logran llamar la atención del espectador. Ese es el caso de Azize, la abuela de Miran y matriarca de los Aslanbey, quien con tan solo unas breves apariciones al comienzo de la historia logra despertar una gran curiosidad acerca del origen real del dolor que siente o la relación e influencia que tiene sobre su nieto. Nasuh, como abuelo de Yaren y Reyyan y patriarca de los Sadoglu, tampoco deja indiferente a raíz del trato que tiene hacia sus nietas, especialmente hacia la segunda, a quien no duda en golpear y castigar por el mero hecho de salir de casa sola.

A ellos se unen otros personajes algo más "cálidos" a ojos de la audiencia, como es el caso de los padres Reyyan, Zehra (Feride Çetin) y Hazar (Serhat Tutumluer), y su hermana pequeña, Gül. Aunque sometidos a los deseos de Nasuh, la pareja no duda en apoyar, consolar y colmar de cariño a su hija Reyyan, algo que su hermana menor no duda en hacer sin pudor desde la inocencia, sin estar determinada por la influencia de su abuelo. La actitud tanto de Zehra como de Hazar hacia la protagonista, tan cariñosa y comprensiva, incluso muy cercana, supone un claro aliciente para el espectador para empatizar con ellos y apoyarlos en lo que apunta a ser un duro camino para ellos tras la decisión de Reyyan de aceptar el matrimonio con Miran.

Zehra y Hazar se convierten así en un contrapunto no solo de Nasuh, sino también de personajes como Handan (Gülçin Hatihan), tía de Reyyan y madre de Yaren, cuya actitud altanera y cuyos intentos casi continuos de picar a la protagonista y a su madre la convierten en uno de esos personajes que no dejan indiferente, hasta el punto de que incluso producen un considerable rechazo. Un carácter que, junto al duro golpe emocional de su hija, podrían hacer de Handan un personaje a tener muy en cuenta en futuros sucesos desarrollados en 'Hercai', en los que quizás acabe también implicado Cihan (Serdar Özer), su marido y hermano de Hazar.

7 Drama y romanticismo con importantes dosis de misterio

Miran y Hazar se amenazan con pistolas ante Azize y Reyyan en 'Hercai'

Al igual que la mayoría de producciones turcas por las que ha apostado Nova hasta la fecha, 'Hercai' tiene tintes dramáticos en su historia, donde el amor entre Reyyan y Miran es el absoluto protagonista. La relación entre ambos personajes desencadena momentos llenos de ternura y complicidad que pueden hacer las delicias de los fans de las telenovelas turcas y que se convierten en pequeños pasos hacia una relación cada vez más estrecha, a los que se unen también momentos de tinte similar surgidos entre otros personajes. Unos instantes de paz que hacen sonreír y que, sin embargo, prometen verse empañados por el drama que seguro salpicará tanto la historia de amor como las tramas que van surgiendo entre el resto de personajes.

Además, 'Hercai' cuenta con un atractivo muy poderoso: el misterio. Ya la venganza de Miran supone un gran foco de cuestiones, como el hecho de si Azize le ha contado realmente toda la verdad o si sucedieron los hechos tal y como los ha relatado hasta el momento. Incógnitas que surgen especialmente cuando Hazar, un hombre que demuestra ser cariñoso, comprensivo y atento, parece ser el foco de todo el odio de Miran al arrancar la serie. Algo a lo que también se unen las insinuaciones que van surgiendo sobre los orígenes de Reyyan, por los que su abuelo tanto la rechaza, o la razón por la que Yaren pueda odiar tanto a su prima, antes incluso de que le "arrebatara" al amor de su vida.