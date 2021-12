La ficción turca ha llegado dando un golpe sobre la mesa, pero también mostrando un importante listado de diferencias con nuestras producciones patrias. Precisamente, Atresmedia ha sido el principal grupo audiovisual que más empeño ha puesto en que sus espectadores no pudieses separarse de la pequeña pantalla. Su último estreno se produjo el 5 de septiembre con 'Infiel' y su éxito en audiencias ha sido aval suficiente como para que Cansu Dere, intérprete de Asya, cruzase el continente para venir a España.

Cansu Dere, durante la Navidad en 'Infiel'

Las primeras palabras que pronunció la actriz fueron de agradecimiento, no sin antes retirar el amor que siente por su trabajo: "Estoy orgullosa y feliz de estar aquí". A lo largo del encuentro, muchos queríamos saber cómo se había enfrentado al reto de dar vida a Asya, su manera de prepararse el personaje, la fórmula del éxito de la ficción turca e incluso el país que mejor la ha acogido en su periplo de promoción mundial.

Poniendo la lupa en los resultados de audiencia, 'Infiel' ha conseguido el título de ser uno de los mejores estrenos de ficción en la televisión en abierto. La propia Cansu Dere tiene claro que su funcionamiento es tan bueno a nivel global por contar con un "gran equipo profesional y una historia real que toca los corazones". De hecho, la trama principal puede tener que ver con situaciones vitales sufridas en las propias carnes de muchos espectadores, pero también de la protagonista, como ella misma reveló.

Las censura en Turquía

Uno de los elementos diferenciadores de la ficción española y la turca es la censura. En pleno 2021, nosotros exportamos productos donde no hay inconveniente en que aparezcan escenas sexuales entre hombres y mujeres, algo bastante complicado en el país otomano. Cansu Dere se posiciona respecto a las prohibiciones, asumiendo las "reglas del juego" de cada territorio: "La censura siempre limita en cualquier campo. [...] Hay normas que tenemos que cumplir", aseveró, no sin antes reiterar que "no es bueno tener tantas limitaciones".

En pleno alegato, la natural de Ankara quiso remarcar que la legislación es diferente para los canales que emiten en abierto: "En los canales de pago, no hay limitaciones ni censura', sentenció. Asimismo, cuando comparaba las producciones españolas con las de su país, se mostró más que predispuesta a trabajar desde la Península Ibérica: "Es que, trabajar en España, participar en una serie, sería fantástico para mí. Un triunfo más", comunicó sonriente.

Cansu Dere, como Asya en 'Infiel'

La labor social de 'Infiel'

Haciendo un repaso por su relación con el resto del elenco, Cansu Dere aclaró el objetivo principal de 'Infiel': "Que una mujer no se eche la culpa a sí misma cuando sufre una infidelidad", aseveró. De hecho, quiso dirigirse a esas personas que sufren deslealtades en sus vidas reales: "Viendo a Asya, una mujer se hace una idea de cómo puede luchar y dar su merecido", convirtiendo la ficción en una "inspiración" para muchas de ellas.

Tras estas palabras, volvió a sacar pecho del éxito de la producción de Fox Turquía, revelando que no siente "ninguna presión", sino un "orgullo" inmenso de haber podido dar vida a la protagonista. Tal ha sido su éxito que no paró de repetir que sentirse tan querida le hace amar todavía más su trabajo, pese a haber sido estudiante de arquitectura.

De hecho sus inicios distan mucho de lo que algunos podrían esperar. Cansu no concebía que la actuación podría ser su futuro laboral, por lo que decidió formarse en el mencionado campo. Sin embargo, poco a poco, comenzó a recibir ofertas para participar en anuncios publicitarios, lo que se convirtió en trampolín para terminar interpretando a Zeynep Güneş en 'Madre' o a la protagonista de 'Sila'.

Cansu Dere, protagonista de 'Infiel'

¿Cuál es el país que mejor la ha acogido?

'Infiel' ha triunfado en muchos países y eso es un hecho. Precisamente por eso, quisimos conocer cuál había sido el territorio donde se había sentido más cómoda: "¡España, por supuesto! Estoy muy contenta de vivir esta experiencia aquí y sentir el cariño de la gente". Finalmente, desveló que no era la primera vez que aterrizaba aquí, pues ocasionalmente pone rumbo a nuestras playas para disfrutar de las vacaciones.

Sin embargo, la angorense quiso destacar que le sabía a poco el limitado tiempo que, por cuestiones de agenda, iba a quedarse en nuestro país. Asimismo, mostró su agrado por la ciudad de Madrid, siendo la primera vez en su vida que pisaba el suelo de la capital. La pasión turca es cada vez mayor y, prueba de ello, es que Antena 3 le ha abierto las puertas de su sede en San Sebastián de los Reyes a Cansu Dere. ¿Se convertirá esto en tradición recibiendo en un futuro, por ejemplo, a Can Yaman?