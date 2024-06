Carlos Latre se despide de 'El hormiguero' ante su fichaje por Telecinco para competir en esa franja

Por Mario de Hipólito de Sande |

El jueves 27 de junio, 'El hormiguero' finalizó su temporada. El programa de Pablo Motos se va de vacaciones hasta septiembre, y para despedir este periodo, ha contado con Santiago Segura como invitado, que ha presentado la cuarta entrega de 'Padre no hay más que uno'. Sin embargo, cuando el programa vuelva, de cara al próximo curso, contarán con un nuevo rival en la competencia, Carlos Latre, además de David Broncano en La 1.

Carlos Latre en 'El hormiguero'

Telecinco ya ha empezado a anunciar la incorporación de Latre,. Lo curioso es que el humorista ha estado colaborando con el programa de Antena 3 hasta ahora, y debido a esto,. "Ayer acabó temporada de 'El hormiguero' y", comenzó escribiendo en su mensaje de despedida.

"Quiero dar las gracias a Pablo Motos y Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la televisión (...) Gracias a todos por un excelente trabajo. He hecho muchísimos personajes que han, creo, aportado muchas risas y me llevo un buen recuerdo", apuntó, confirmando su salida del programa. No ha dudado en expresar su gratitud hacia el programa, en un momento en que debe dejarlo para ponerse al frente de otro proyecto en otra cadena. A pesar de esto, se ha mostrado muy agradecido con todo.

Carlos Latre en Telecinco

Aunque aún queda todo el verano por delante, Telecinco ya ha comenzado a anunciar la llegada del humorista a Mediaset, con un vídeo promocional. "Latre es mucho Latre", se escucha en el vídeo. "¿Será un programa de entrevistas? ¿De qué hora a qué hora será? Pronto se resolverán esas dudas", compartió el grupo de comunicación. No obstante, se ha dejado claro que aún "faltan por concretar muchas cosas y atar algunos cabos sueltos" del programa que presentará el showman a partir del mes de septiembre.