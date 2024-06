Por Beatriz Prieto |

La gala 11 de 'Tu cara me suena 11' incluyó la imitación de Joaquín Sabina por parte de David Bustamante, cuyo impecable cambio de registro lo llevó a sumar su segunda victoria en la edición. No obstante, antes de eso, el trabajo del cántabro dio pie a que Carlos Latre y Santiago Segura limaran unas asperezas que se remontaban al debut del segundo en la primera edición del talent musical, cuando cantó como Sabina "19 días y 500 noches".

Carlos Latre y Santiago Segura recuerda el estreno del director en 'Tu cara me suena' con Joaquín Sabina

, apuntó Manel Fuentes , tras la actuación de Bustamante, para después señalar que "hay que recordar que,". "La primera actuación", recordó el humorista, ante el sustituto de Àngel Llàcer

Latre recordaba así con acierto que su ahora compañero en el jurado se estrenó como concursante en la primera edición imitando al mismo artista que Bustamante, con el mismo tema, aunque distinta actuación. Algo que el propio Segura tampoco había olvidado: "Hay que recordarlo. Primer programa, primera edición de 'Tu cara me suena', con toda mi ilusión hago de Sabina y me da un cuatro". "¿Te cuento yo mi historia y nos ponemos a llorar?", intervino Miguel Lago, penúltimo en la clasificación general. "Pero yo lo hice bien, no como tú", replicó Segura, con humor.

"Te pido disculpas"

"Amiguete, doce años después, tengo que reconocerte que esa imitación estaba muy bien hecha y que yo lo hice porque era el primer programa, vaya cachondeo y tal", admitió entonces Latre, antes de desvelar que Segura, a causa de esa puntuación, "se pilló un rebote que no me habló en tres semanas". "No le hablé en tres semanas, pero el resentimiento ha durado hasta hoy", bromeó el aludido. "Amiguete, lo reconozco y te pido disculpas", dedicó Latre, momento en el que ambos se abrazaron para sellar la paz.