Por Joan Centelles Martínez |

Veinticinco años han pasado desde que un jovencísimo Carlos Latre saltara de la radio a 'Crónicas marcianas'. El castellonense se hizo un hueco en el programa de Xavier Sardà con sus camaleónicas imitaciones de la bruja Lola, la Pantoja de Puerto Rico o David Bisbal, y desde entonces no ha parado de trabajar en la pequeña pantalla ni en los teatros. Recientemente le vimos celebrando el reencuentro de 'Crónicas', pero ahora protagonizará su propio homenaje a las más de dos décadas que cosecha su carrera.

Cartel promocional de 'Carlos Latre. Inimitable'

, un espectáculo queen el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Latre no estará solo en el escenario como suele hacer con su "One Man Show".de artistas vinculados a la vida y carrera del protagonista, como Estopa, y contará concomo Antonio Banderas Santiago Segura o Camela, a quienes ya ha imitado en alguna que otra ocasión durante estos 25 años.

Con este especial, Movistar Plus+ sigue apostando por celebrar a grandes figuras del humor. 'Gomaespuma, el reencuentro', 'Eugenio solo hay uno' o 'Leo Harlem. 20 años no es nada' son algunos de los programas especiales que el grupo tiene en su catálogo. 'Carlos Latre. Inimitable' es una producción original Movistar Plus+ con la colaboración de Ertal Entertainment, y se grabará el próximo 26 de junio.

Larga trayectoria

Tras 'Crónicas', Latre ha compaginando en estos veinticinco años de carrera largas giras teatrales por toda España con sus participaciones en programas y series, como 'Polònia' o 'Crackovia'. Desde 2011 ha ejercido de jurado en 'Tu cara me suena' durante las once ediciones, una silla que tendrá que abandonar en la próxima temporada. Mediaset confirmó a principios de mayo el fichaje de Latre como presentador de un nuevo programa en el acces prime time, del que también será productor. De esta forma, en la siguiente temporada televisiva le veremos compitiendo contra Pablo Motos y 'El hormiguero' y contra David Broncano y 'La resistencia', que saltará a La 1.