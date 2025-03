Por Beatriz Prieto |

'Universo Calleja' aterrizó en Telecinco el miércoles 26 de marzo, con Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada y Carlos Latre como primeros invitados. Junto a Jesús Calleja y su equipo, los cuatro recorrieron algunos rincones de Nepal con una ruta a lo largo de la cual el leonés aprovechó para abordar con Latre un tema candente: el fracaso de su programa 'Babylon Show'.

"Ahora que te veo feliz, ¿puedo sacar el tema?", indagó Calleja, con cautela, después de charlar con su invitado sobre su infancia y su trayecoria profesional, incluyendo su paso por 'Crónicas marcianas'. "Sí, claro que puedes sacarlo", respondía Latre al momento, consciente de qué pretendía abordar su compañero. "No conozco a nadie que diga: Carlos me cae mal. Y, de repente, hay un programa... Yo te escribí", señaló Calleja, quien confesó haber estado "emocionado porque ibas a esa franja tan compleja y le echaste un par y dije: 'Olé ahí'".

Jesús Calleja charla con Carlos Latre en el estreno de 'Universo Calleja'

"Y luego, no salieron las cosas cómo esperabais", rememoró Calleja, en referencia a la cancelación de 'Babylon Show' tras tres semanas de recorrido en la principal cadena de Mediaset España. "Hay veces que no salen las cosas", coincidió Latre, para después mencionar una frase de John Lennon, "la vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas". Asimismo, el humorista quiso compartir "una reflexión que he hecho en solitario" que "no se lo he dicho a nadie": "Todos los proyectos que yo he dicho 'este es', no han funcionado".

"Había un cúmulo de circunstancias"

"'Babylon' era un proyecto muy importante. Y yo siempre digo lo mismo: yo estaba al frente, pero había un cúmulo de circunstancias", apuntó el valenciano, sobre un programa que llegó a firmar un mínimo histórico de un 3,1% y 400.000 espectadores en el access prime de Telecinco, la misma noche en la que 'La revuelta' se estrenó con éxito ante la fuerza de 'El hormiguero', dos días antes de que se anunciara su cancelación. De hecho, Latre reconoció que "yo nunca tengo una sensación de fracaso, porque tengo la suerte de haber tenido éxitos y fracasos en mi vida, con lo cual ya sé lo que es el fracaso".