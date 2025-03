Carlos Latre y Lorena Castell fichan por 'Got Talent España 11', que prescinde de dos jueces

Por Redacción | |

Mediaset España apuesta por renovar 'Got Talent España' de cara a su undécima edición. El talent show de Fremantle España sufrirá algunos destacados cambios en el jurado con la salida de Florentino Fernández y Tamara Falcó. De este modo, Risto Mejide y Paula Echevarría darán la bienvenida a dos nuevos compañeros de aventuras que les acompañarán en cada gala del programa de Telecinco.

Carlos Latre y Lorena Castell

Carlos Latre y Lorena Castell son los elegidos para convertirse en jurado de la próxima edición de 'Got Talent España'. Tras abandonar 'Tu cara me suena' para apostar por el fallido 'Babylon Show', el humorista castellonense volverá a retomar su faceta de jurado que tanto desarrolló en Antena 3. Pero, en esta ocasión, no tendrá que valorar imitaciones de famosos sino diferentes disciplinas artísticas realizadas por personas anónimas. Curiosamente, Latre ocupará la silla de Flo en 'Got Talent' y este será su sustituto en 'TCMS', realizándose así un intercambio entre programas.

Por otro lado, después de la cancelación de 'Caiga quien caiga', Mediaset recurre a Lorena Castell para completar la mesa de jurado de la undécima temporada. La cantante, presentadora y colaboradora catalana tiene experiencia como concursante de 'Splash! Famosos al agua', 'Tu cara me suena', 'LOL: Si te ríes, pierdes' o 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, ahora invertirá roles para ser la encargada de juzgar el trabajo de los demás.

La última edición de Risto Mejide

A falta de confirmar si el publicista cambia de opinión, esta edición pondría punto final a la etapa de Risto Mejide como juez de este tipo de formatos. Así lo anunció el mismo durante una entrevista en la presentación de 'Demos. El gran sondeo': "Como jurado de talent shows tengo los días contados. A mí ya no me apetece seguir. De hecho, creo que el año que viene será el último que haga como jurado". Aunque podría recapacitarlo, 'Got Talent España 11' está previsto que sea la despedida de Mejide tras ocho años en el programa.