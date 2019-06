Carlos Lozano arremete contra 'Supervivientes 2019': "Me habéis hecho perder la energía"

Ya el pasado domingo, 'Supervivientes 2019' mostraba las imágenes de un Carlos Lozano muy enfadado con el programa tras el castigo que la organización había decidido imponerle por saltarse las normas del concurso. Según el concursante, la dirección del programa le ha dado la espalda y el reality show sigue su curso sin tenerlo en cuenta.

Carlos Lozano llora por desesperación

El presentador aseguró que "han conseguido hacer a un infeliz en El Palafito a base de joderme y putearme" y se quejó de que es el único concursante que lleva toda la edición sin hablar con ninguno de sus familiares y el único pirata olvidado que no ha recibido ninguna recompensa especial. De hecho, tal es su enfado que Lozano llegó a destrozar la plataforma y se deshizo de la cabaña que él mismo había construido semanas atrás.

Su hartazgo ha sido evidente en el programa de este martes, en el que Carlos ha sido muy claro que su tocayo Sobera: "Me habéis hecho perder la energía. Ya no me quiero quedar. Pido a la gente que me saque el jueves de aquí. Tenéis suficiente con lo que tenéis ya", sentenció entre lágrimas de impotencia y desesperación.

Sobera: "Lo estás haciendo soberbiamente bien"

El bajón de Lozano fue evidente y el presentador de 'Tierra de Nadie' intentó reconducir la situación. Sobera le aseguró al concursante que el programa estaba muy satisfecho con su participación y, por si quedaba alguna duda, le llegó a decir que lo estaba haciendo "soberbiamente bien".

La situación de Lozano, sin embargo, no ha mejorado en las últimas horas. El concursante ha recibido la visita de Miriam Saavedra, que vivirá con él los próximos días. Con su expareja mantiene un conflicto público desde hace meses que no parece que tenga una fácil resolución.