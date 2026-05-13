Antena 3 prepara 'Noche en familia', su nuevo concurso con Bertín Osborne y su hija Eugenia

Por Fidel Conejero |

Antena 3 ya ha iniciado las grabaciones de 'Noche en familia', un nuevo concurso para el prime time que estará presentado por Bertín Osborne y su hija Eugenia Osborne. El formato supone la adaptación española de 'Parents' Evening', un game show británico producido por ITV Studios que actualmente emite ITV1 en Reino Unido.

Con esta nueva apuesta, Atresmedia continúa ampliando su catálogo de formatos de entretenimiento familiar para la franja de máxima audiencia. En este caso, el programa combinará preguntas de cultura general, intuición y relaciones familiares con la participación de celebrities y sus familiares.

En 'Noche en familia', los concursantes serán personajes conocidos que participarán acompañados por sus padres, madres o hijos. La dinámica del concurso no se centrará únicamente en responder correctamente, sino también en comprobar si los progenitores conocen realmente las capacidades de los hijos.

La intuición familiar será clave en el concurso

La mecánica del formato girará alrededor de las. Antes de cada ronda, los padres deberán decidirsus hijos. Después serán ellos quienes jueguen para intentar cumplir esas

A lo largo de seis rondas, las distintas parejas competirán hasta que solo una consiga llegar al juego final, donde tendrá la posibilidad de aumentar el premio acumulado. Además, el dinero conseguido se destinará a una ONG elegida por los participantes.

Tal y como avanza la cadena, el programa también buscará mostrar el lado más personal y cercano de los famosos a través de las conversaciones y situaciones que se generen durante el concurso. Bertín y Eugenia Osborne serán los encargados de conducir el formato e interactuar con los concursantes durante las distintas pruebas.

Renovado por una tercera temporada en Reino Unido

'Noche en familia' adapta 'Parents' Evening', un formato creado por Ranga Bee Productions que actualmente emite ITV1 en Reino Unido. Allí está presentado por el humorista Romesh Ranganathan junto a su madre Shanthi.

El programa ha sido renovado por una tercera temporada y además recibió el premio al Mejor Studio Based Gameshow Format en los C21 Format Awards celebrados en MIPCOM 2025.

La versión española estará producida por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y se estrenará próximamente en Antena 3.