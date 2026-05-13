Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #49 de 3.734
- 23
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'Sueños de libertad' continúa avanzando en sus principales tramas con un episodio cargado de tensión emocional, rupturas y nuevos conflictos que prometen cambiar el rumbo de varios personajes. La serie diaria de Antena 3 afronta este jueves 14 de mayo una entrega especialmente intensa en la que las consecuencias de las últimas traiciones empiezan a pasar factura.
Uno de los momentos más importantes del capítulo estará protagonizado por Carmen (Candela Cruz). Después de descubrir que Tasio se acostó con Paula (Marina Orta), la situación entre ambos alcanza un punto de no retorno. Dolida y decepcionada por lo ocurrido, Carmen toma una importante decisión sobre su futuro, incapaz de seguir soportando la situación tras los continuos problemas y desencuentros vividos durante las últimas semanas.
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Tasio (José Milán), por su parte, tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos justo cuando parecía intentar recomponer su relación. La culpa y el arrepentimiento marcarán al personaje en un momento especialmente delicado, consciente de que podría haber perdido definitivamente a Carmen.
Xenia Tostado) rompe con Álvaro (Javier Lara), que continúa cada vez más señalado por las sospechas relacionadas con el robo de los camiones. Sin embargo, la joven también protagonizará un importante acercamiento con Gabriel (Oriol Tarrasón), dejando claro que entre ambos siguen existiendo sentimientos difíciles de ocultar.
En paralelo, el ambiente dentro de la empresa continúa complicándose. La próxima llegada de Brossard provoca preocupación entre los accionistas, conscientes de que la situación interna atraviesa uno de sus momentos más delicados. La crisis generada por los robos sigue provocando tensión y aumentando las dudas dentro de la compañía.
Don Agustín sigue interesado en la muerte de Alberto y podría poner en aprietos a Nieves
Por otro lado, Don Agustín (Daniel Albaladejo) empieza a interesarse por las circunstancias que rodearon la muerte de Alberto (Alfonso Lara). El sacerdote comienza a hacerse preguntas sobre lo sucedido y sus sospechas amenazan con poner en aprietos a Nieves (Itziar Atienza), que ya atraviesa una situación muy complicada tanto a nivel personal como familiar.
Además, Nieves recibe una mala noticia relacionada con su familia, un golpe que llega en uno de los momentos más difíciles de su vida. La situación deja a la mujer completamente afectada y añade todavía más presión a la crisis que mantiene con Pablo (Fernando Andina).
Pero uno de los momentos más impactantes del episodio llegará alrededor de Marta (Marta Belmonte). Después de días marcados por la angustia y la incertidumbre sobre Fina (Alba Brunet), Marta recibe una visita completamente inesperada que podría cambiar por completo el rumbo de esta trama y resolver algunas de las incógnitas abiertas en los últimos capítulos.