Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #20 de 3.734
- 98
- 59
'La promesa' seguirá elevando la tensión en su próximo episodio con nuevos conflictos familiares, secretos y reproches dentro del palacio. La ficción diaria de La 1 afrontará este jueves 14 de mayo una jornada especialmente complicada para Alonso (Manuel Regueiro), que tomará varias decisiones importantes después de conocer que Vera es realmente la hija del duque de Carril (Jesús Cabrero).
Uno de los momentos más tensos del capítulo llegará con el fuerte enfrentamiento entre Alonso y Lorenzo (Guillermo Serrano). El marqués terminará estallando por los constantes desprecios de Lorenzo hacia Curro y ambos estarán a punto de llegar a las manos durante una discusión cargada de tensión.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
Leocadia (Isabel Serrano) intentará intervenir para calmar la situación, aunque tampoco escapará de las críticas de Alonso. El marqués le reprochará duramente la crueldad de proponer que la boda se celebre en el mismo lugar donde murió la madre de Curro (Xavi Lock), una idea que sigue generando rechazo dentro de la familia.
Ibrahim Al Shami J.) continuará atravesando uno de los momentos más difíciles desde que perdió la vista. El personaje se derrumbará al sentirse un peligro para sus hijos y terminará protagonizando una escena especialmente emotiva junto a Martina (Amparo Piñero). La joven tratará de consolarle con un abrazo en un momento que Jacobo (Gonzalo Ramos) observará en silencio, sin querer interrumpir la cercanía entre ambos.
Además, la llegada del periodista Aníbal Esparza alterará la tranquilidad habitual del palacio. Los preparativos para la entrevista pondrán nerviosos a varios personajes, especialmente a Ángela (Marta Costa) y Curro, que intentarán mantener la compostura ante la situación.
Vera se queda paralizada ante la decisión de Alonso
Tras descubrir anteriormente la verdadera identidad de Vera (Ángela Echaniz) gracias a Manuel (Arturo García Sancho), Alonso decidirá tomar cartas en el asunto. El marqués mandará llamar a la joven y le confesará que ya sabe que en realidad es Mercedes de Carril. La revelación dejará completamente en shock a Vera, que tendrá que enfrentarse ahora a las consecuencias de que Alonso conozca toda la verdad sobre ella.
Por otro lado, Petra (Marga Martínez) intentará convencer a Pía (María Castro) de que deje tranquilos a los Pellicer. La mujer considera que el daño ya está hecho y que no tiene sentido seguir removiendo el pasado. Sin embargo, la tensión alrededor de Santos (Manu Imízcoz) seguirá creciendo. El personaje se mostrará cada vez más hosco y culpable frente a su padre, despertando todavía más sospechas.
Ricardo (Carlos de Austria) comenzará a pensar seriamente que la muerte de Ana, la madre de Santos, no fue realmente un accidente. Una sospecha que amenaza con sacar a la luz uno de los secretos más oscuros que esconde el palacio.