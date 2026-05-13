Por Fidel Conejero |

'La promesa' seguirá elevando la tensión en su próximo episodio con nuevos conflictos familiares, secretos y reproches dentro del palacio. La ficción diaria de La 1 afrontará este jueves 14 de mayo una jornada especialmente complicada para Alonso (Manuel Regueiro), que tomará varias decisiones importantes después de conocer que Vera es realmente la hija del duque de Carril (Jesús Cabrero).

Uno de los momentos más tensos del capítulo llegará con el fuerte enfrentamiento entre Alonso y Lorenzo (Guillermo Serrano). El marqués terminará estallando por los constantes desprecios de Lorenzo hacia Curro y ambos estarán a punto de llegar a las manos durante una discusión cargada de tensión.

Leocadia (Isabel Serrano) intentará intervenir para calmar la situación, aunque tampoco escapará de las críticas de Alonso. El marqués le reprochará duramente la crueldad de proponer que la boda se celebre en el mismo lugar donde murió la madre de Curro (Xavi Lock), una idea que sigue generando rechazo dentro de la familia.

Mientras tanto, Ibrahim Al Shami J. ) continuará atravesando uno de losdesde que. El personaje se derrumbará al sentirse uny terminará protagonizando una escena especialmente Amparo Piñero ). La joven tratará de consolarle con un abrazo en un momento que, sin querer interrumpir la cercanía entre ambos.

Además, la llegada del periodista Aníbal Esparza alterará la tranquilidad habitual del palacio. Los preparativos para la entrevista pondrán nerviosos a varios personajes, especialmente a Ángela (Marta Costa) y Curro, que intentarán mantener la compostura ante la situación.

Teresa Villamil y Vera en una escena de 'La promesa'

Vera se queda paralizada ante la decisión de Alonso

Tras descubrir anteriormente la verdadera identidad de Vera (Ángela Echaniz) gracias a Manuel (Arturo García Sancho), Alonso decidirá tomar cartas en el asunto. El marqués mandará llamar a la joven y le confesará que ya sabe que en realidad es Mercedes de Carril. La revelación dejará completamente en shock a Vera, que tendrá que enfrentarse ahora a las consecuencias de que Alonso conozca toda la verdad sobre ella.

Por otro lado, Petra (Marga Martínez) intentará convencer a Pía (María Castro) de que deje tranquilos a los Pellicer. La mujer considera que el daño ya está hecho y que no tiene sentido seguir removiendo el pasado. Sin embargo, la tensión alrededor de Santos (Manu Imízcoz) seguirá creciendo. El personaje se mostrará cada vez más hosco y culpable frente a su padre, despertando todavía más sospechas.

Ricardo (Carlos de Austria) comenzará a pensar seriamente que la muerte de Ana, la madre de Santos, no fue realmente un accidente. Una sospecha que amenaza con sacar a la luz uno de los secretos más oscuros que esconde el palacio.