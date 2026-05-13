Por Ainhoa Pino Gil |

Gabriel Rufián visitó 'Cara al show' , el programa de Marc Giró , en una entrevista que ya llegaba marcada por una confesión previa del portavoz de ERC: días antes había reconocido en una ronda de preguntas exprés que había soñado eróticamente con el presentador. Sin embargo, antes de entrar en ese terreno más distendido, la conversación arrancó con una reflexión sobre su vida en Madrid.

Rufián reconoció que residir en la capital se ha convertido en una experiencia cada vez más complicada para él, aunque quiso dejar claro que considera que Madrid es "una ciudad estupenda". El problema, según explicó, está en el clima político y social que percibe en determinados ambientes. "La fachería está desvergonzada", afirmó durante la entrevista.

El político catalán contó que suele salir a la calle con "mascarilla y gorra" para evitar ser reconocido y añadió: "Estos son mis escoltas, porque no tengo seguridad de ningún tipo". Además, reveló que ha sido agredido en varias ocasiones. "Tres veces me han calentado bien", aseguró ante Marc Giró.

Según relató, una de esas agresiones ocurrió durante, cuando. Las otras dos, explicó, sucedieron en plena calle,. "No les importó demasiado", añadió.

Gabriel Rufián y Marc Giró en 'Cara al Show'

Rufián defiende un frente común de izquierdas con la vivienda como eje

La entrevista también dejó espacio para la política. Marc Giró preguntó a Gabriel Rufián por la nueva coalición de izquierdas que pretende impulsar, un proyecto que el portavoz de ERC defendió con un mensaje muy directo y centrado en la vivienda.

"Me niego a que ganen los fachas. Son matemáticas. El programa para mí es vivienda, vivienda y vivienda. Creo que la estafa de la vivienda es el principal problema de este país y luego ir provincia por provincia", afirmó Rufián, en la línea del discurso que ya ha trasladado en sus primeros actos públicos.

Giró se mostró de acuerdo con esa reflexión y respondió también desde una posición política clara. "Yo soy antifascista y me parece que urge que la izquierda en este país se ponga las pilas", señaló el presentador, antes de que la conversación cambiara de registro y diera paso a uno de los juegos del programa.

Rufián imagina profesiones alternativas para Ayuso, Mazón y Pedro Sánchez

Tras ese intercambio, llegó el turno de "puertas correderas", una dinámica en la que Rufián debía imaginar qué profesión alternativa podrían haber tenido distintos políticos españoles si no se hubieran dedicado a la política. El portavoz de ERC no esquivó ninguna respuesta y dejó algunas de las frases más comentadas de la entrevista.

A Cayetana Álvarez de Toledo la situó en "un lugar donde esté Pablo Casado", mientras que a Oriol Junqueras lo imaginó como presidente de la Generalitat. También tuvo palabras para José María Figaredo, a quien envió al "Ejido a recoger tomates a 45 grados, por tres pavos la hora, con 50 compañeros de Senegal y que después vaya al Congreso a explicar su mierda".

En cambio, con Irene Montero utilizó un tono mucho más elogioso: "Presidenta de lo que quiera, me parece maravillosa, me parece una fuerza de la naturaleza", aseguró.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Giró le preguntó por Carlos Mazón. Rufián dudó antes de contestar y avisó entre risas: "Me van a echar si lo digo". Finalmente, acabó imaginando al expresident de la Comunitat Valenciana como "bibliotecario de la cárcel, del módulo 4".

Después llegó el turno de Isabel Díaz Ayuso, a quien vinculó con una escena muy concreta de hostelería en Madrid: "Poniendo cañas en la Plaza Mayor de Madrid durante 12 horas de pie, por 800 pavos a alemanes e ingleses y que luego diga que Madrid es la hostia".

El juego terminó con Pedro Sánchez, al que Rufián visualizó en un registro completamente distinto. Para él, el presidente del Gobierno podría ser "un gran actor de novela turca". "Es un tipo de metro noventa, fino, con pelazo y tiene ese rollo de guay del instituto", justificó entre bromas.

A raíz de esa respuesta, Giró le preguntó si alguna vez había sido invitado a la conocida "paella de los jueves" en Moncloa. Rufián respondió que no y dio por hecho que el propio presentador sí había estado en ese entorno. Sin embargo, Giró le sorprendió al asegurar que ni siquiera conoce personalmente a Sánchez.

"Yo, no, te lo juro que no. Yo no conozco a Pedro Sánchez. No lo he visto nunca físicamente", explicó. El presentador insistió en la idea con humor: "Lo conoce Évole y todo quisqui, pero yo, no". Eso sí, reconoció después que el presidente sí había contactado con él para verse: "No te creas que no me ha llamado para quedar, pero no he ido", confesó, antes de rematar el momento con una explicación muy en su línea: "Es que yo estoy a la izquierda del PSOE, aunque parezca que no".

Rufián habla de sus manías, la lavadora y sus calzoncillos de la suerte

La entrevista volvió después a un terreno más personal. Gabriel Rufián aprovechó el tono distendido del programa para hablar de sus rutinas, sus manías y algunos detalles de su vida privada que sorprendieron a Marc Giró.

El portavoz de ERC reconoció que es una persona muy metódica y especialmente obsesionada con el orden, aunque admitió que hay una tarea doméstica que se le resiste por completo: la lavadora. "Tengo un TOC con el orden, soy metódico y ordenado hasta un punto angustioso menos con la lavadora, que es un agujero negro de frustraciones", explicó. Después remató la confesión con una comparación política: "Para mí es como el PSOE: todo cabe".

Rufián también mostró su faceta más cotidiana. Durante la conversación, se declaró un apasionado de la cocina, aseguró que es un "auténtico manitas" con el bricolaje y contó que sigue una rutina muy estricta para cuidarse la piel. Fue entonces cuando soltó otra confesión inesperada: "Duermo desnudo".

La charla dejó además uno de los momentos más curiosos de la noche cuando el diputado reveló que tiene tres calzoncillos de la suerte. Según explicó, suele utilizarlos en jornadas importantes en el Congreso de los Diputados, como una especie de ritual personal antes de afrontar días clave.

Marc Giró y Gabriel Rufián cerraron su entrevista en 'Cara al show' con un beso tras hablar del sueño erótico del político.

Rufián da detalles de su sueño con Marc Giró

Después de hablar de sus manías y de algunas confesiones más íntimas, llegó por fin uno de los momentos que más expectación había generado antes de la entrevista. Días atrás, Gabriel Rufián había reconocido en una ronda de preguntas exprés que había soñado eróticamente con Marc Giró, una revelación que se hizo viral y que el presentador no estaba dispuesto a dejar pasar.

Giró recuperó aquellas imágenes durante el programa y le pidió explicaciones al político: "Ahora que estamos cara a cara, ¡dímelo!", le insistió entre risas. Rufián explicó entonces que el sueño tenía su origen en un encuentro anterior entre ambos, cuando el presentador acudió a un acto suyo con un jersey que después reapareció en esa escena onírica.

"He soñado que venías hacia mí con ese jersey. Fuiste simpatiquísimo, me ibas contando películas, me ibas seduciendo y estabas muy cerca", confesó Rufián ante la sorpresa de Giró y las risas del público.

El presentador quiso saber hasta dónde había llegado aquel sueño y lanzó la pregunta sin rodeos: "¿Consumamos?". Rufián, lejos de esquivar el momento, respondió con humor que por su "poca experiencia" en ese tipo de situaciones no se llegó al acto sexual. Eso sí, terminó rematando la confesión con otra frase que provocó las carcajadas del plató: "Pero sí que nos sobamos mogollón".

La complicidad entre ambos se mantuvo hasta el final de la entrevista. Antes de que Rufián abandonara el programa, Giró y el portavoz de ERC culminaron ese juego de provocaciones y humor con un beso, cerrando así uno de los momentos más comentados de su visita a 'Cara al show'.