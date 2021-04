Mercedes Milá decidió no presentar el reality 'Gran Hermano' en su tercera edición y, tras el abandono de la periodista, Telecinco se puso en la búsqueda de un nuevo presentador a la altura de la anterior. Aunque el papel terminó recayendo en Jorge Javier Vázquez, otro de los candidatos fue Carlos Sobera, según ha confesado él mismo.

Carlos Sobera

El conductor de 'First Dates' ha contado en la revista Diez Minutos que rechazó llevar a cabo ese trabajo, aunque había un motivo importante para él: "Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con '¿Quién quiere ser millonario?' y me empeñé que tenía que dar un giro de ciento ochenta grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes".

Almeida casi participa en 'First Dates'

Otro de los temas hablados durante la entrevista en la revista fue su trabajo en 'First Dates', y el propio presentador ha desvelado un dato bastante loco, y es que se le ofreció a un político participar en el programa: "Se lo propusieron a Martínez Almeida, pero lo rechazó". A pesar de esto, Sobera ha desvelado que "me dijo la presidenta Ayuso que el alcalde liga más de lo que parece".

Además, el entrevistador le preguntó sobre alguien al que le gustaría llevar al programa de citas, que se emite en el access prime time de Cuatro, a lo que el presentador comenta que le "encantaría que viniera la presidenta Isabel Díaz Ayuso y le pondría con quien ella quisiera. Pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene".