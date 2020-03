Rocío Flores se derrumba al hablar de su madre en 'Supervivientes': "Me gustaría que me estuviera viendo"

La noche del jueves 5 de marzo, 'Supervivientes 2020' alcanzó su tercera gala, en la que el programa emitió nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes. Entre ellas, las confesiones que Rocío Flores llegó a compartir con sus compañeros sobre su familia. Algo que Jorge Javier Vázquez quiso comentar con ella en pleno directo y que acabó con la concursante al borde del llanto ante la mención de su madre, Rocío Carrasco.

Rocío Flores, al borde del llanto en la Gala 3 de 'Supervivientes 2020'

"Soy de Madrid. Con 17 años me fui a vivir a Málaga y lo pasé muy mal por el tema del cambio", relató Flores, en una conversación con algunos de sus compañeros. "Me costó mucho volver a hacer amigos, todo el mundo cuchicheaba sobre quién era", recordó la supervivientes, quien incluso mencionó el hecho de que "una persona del instituto me dijo que iba a ir a 'Sálvame' a contar cómo era como alumna". "No le conté nada a mi padre sobre lo que me pasaba, porque no quería que fuera al colegio y que la gente pensara que yo tenía trato de favor, porque no era así", declaró entonces la concursante.

"He aprendido con el tiempo que, si hablo con mi padre, siempre he llegado a buen puerto. Mi padre me mira y sabe lo que me pasa", reconoció Flores, quien manifestó sentirse "súper agradecida" y "afortunada de la familia que tengo". Además, la concursante también tuvo la oportunidad de charlar sobre su novio, del que confesó que "no quiero meterlo ahí", haciendo referencia al mundo de la televisión. Algo que no quitaba que Rocío apostase por que su pareja fuera a recibirla a plató, dado que "como no esté, me da un chungo". "Me gustaría tener un bebé antes de casarme, yo estuve en la boda de mi padre y Olga y tengo el recuerdo de pensar: 'me gustaría que mi hijo me viera casarme'. No sabéis lo que pude llorar en esa boda", confesó Flores, quien relató cómo su hermano iba vestido igual que Antonio David Flores y que cada uno le entregó un anillo a la novia.

"¿Habrá visto alguna vez el programa?"

La conversación llegó a su fin cuando Cristian le preguntó a Rocío por su madre, concretamente, desde cuándo llevaba sin hablar con ella, ante lo que Flores confesó que "no lo sé". "¿Algún día podrá cambiar la situación?", insistió el concursante. "Claro, por supuesto, todo puede cambiar en la vida", apostó su compañera, quien pudo hablar sobre todo ello, en directo, con Jorge Javier. Una conversación en la que la concursante manifestó su deseo de tener un hijo, quizás en "un añito más, cuando acabe los estudios y a partir de ahí, lo que venga", aunque eso era "algo que depende de dos personas".

"Estábamos en una conversación sobre la familia y me choca que no nombre a su madre", confesó Cristian, cuando el presentador recordó su peliaguda pregunta sobre Rocío Carrasco, en la que Flores no vio ninguna maldad por su parte. "¿Crees que, al menos por curiosidad, habrá visto alguna vez el programa?", planteó entonces el presentador. "Si te digo la verdad, aunque me duela en el alma ella dio su respuesta", declaró Rocío, quien respondió con un indeciso "no sé, claro, déjalo" a la cuestión de Vázquez sobre si le gustaría que su madre viera 'Supervivientes'. Un momento en el que la voz de la concursante se quebró y estuvo a punto de romper a llorar mientras recibía el apoyo de sus compañeros, antes de el presentador le levantase el ánimo con una broma.