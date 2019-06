Carlota Boza ('LQSA') y su amor platónico por James Franco: "Siempre he pensado en casarme con él"

Carlota Boza alcanzaba la mayoría de edad el pasado 16 de mayo en pleno rodaje de la duodécima temporada de 'La que se avecina'. La serie que la ha visto crecer está cerca de su fin y las incógnitas sobre su futuro no hacen más que crecer, qué hará tras el final de la comedia o si está preparando algún proyecto fuera de la televisión son solo algunas de las cuestiones que ha resuelto en una reciente entrevista realizada para El Mundo.

James Franco y Carlota Boza

La actriz tiene claro que su personaje en la ficción creada por los hermanos Caballero es "el papel de mi vida", ya que le ha dado todo lo que tiene ahora. Algo a lo que ha tenido que dedicar tiempo y sacrificio, aunque asegura que este no lo es tanto "si te gusta realmente lo que haces" y confiesa: "Empecé haciendo anuncios muy chulos. Uno era comer Choco Krispies y a mí me encantaban. Otro me tuve que ir de viaje bastante lejos. Era genial. Yo lo volvería a hacer, pero no tengo tiempo ahora".

Tiempo que se reducirá debido a los planes que tiene en el futuro próximo: "Tengo que sacarme la selectividad, algún cortometraje, acabar la segunda mitad de la temporada 12 de 'La que se avecina', que durará la grabación hasta marzo o mayo de 2020, y empezar la universidad. Voy a estudiar Animación". Actividades que compaginará con sus otras virtudes, entre las que se encuentran el golf, el violonchelo y aprenderse las cartas de los bares.

Soñando, soñando...

Entre tanto trabajo desconocemos si tendrá tiempo para el amor, tema del que confiesa: "No lo he buscado". Sus compañeros "no han levantado pasiones" en ella por lo que tampoco lo ha intentado, aunque puede que se deba a que ya tiene el corazón ocupado y es que la joven intérprete confesaba que siempre ha pensado en "casarse con James Franco y tener nuestros hijos".