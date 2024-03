Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 27 de marzo, el podcast 'Superlativas', presentado por Carlota Corredera, publicó un episodio especial con la periodista respondiendo a las preguntas de sus seguidores, que recopilaron David Insua y David Andújar. Después de hablar de diversos temas, llegó una pregunta sobre su salida de Mediaset: "¿Algún día contarás toda la verdad de lo que te hicieron los señoros de Mediaset?". "Sí, yo creo que sí, yo creo que algún día lo contaré. No tengo ni idea de a través de qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo", respondió.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

, admitió la gallega, aunque advirtió a sus seguidores de que hablará cuando ella esté preparada y cuando lo considere oportuno., yo creo que tenemos el derecho a contarlo cuando lo consideremos oportuno", señaló la exdirectora y expresentadora de ' Sálvame '.

Sin embargo, la periodista quiso hacer una aclaración: "No es una prioridad en mi vida ahora mismo, no tengo nada en marcha, pero bueno, es una realidad". "Yo creo que he contado hasta donde he considerado oportuno", dijo Corredera, que tras su salida de la televisión en junio de 2023, ha centrado su carrera en el mundo de las redes sociales y el podcast, poniéndose al frente de 'Superlativas', programa que produce su marido, Carlos de la Maza.

La aclaración sobre el dilema de 'La cena de los idiotés'

El pasado 16 de febrero, Carlota Corredera fue una de las invitadas a 'La cena de los idiotés', un programa de la Cadena Ser donde se plantean diversos dilemas. La periodista propuso una situación protagonizada por una presentadora que había sido despedida tras posicionarse a favor de las víctimas de violencia de género, a la que le ofrecen volver a la misma cadena con un gran contrato con la condición de que no se debe posicionar.

Durante el podcast de 'Superlativas', Corredera aclaró que dicho dilema era ficción: "Claro que fui juguetona, claro que fui pícara, pues sí. Hablé de cosas que la gente pudo identificarme a mí, desde luego que sí. Pero cuando yo digo que eso es ficción, es ficción". "¿Me ha ofrecido a mi Mediaset volver a Mediaset con una oferta en la que me tengo que dejar mis principios en la puerta del plató? No, negativo".