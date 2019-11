Carlota Corredera hace pis en una papelera de 'Sálvame' al quedarse encerrada en la sala VIP

'Sálvame' es un programa que siempre encuentra la manera de sorprender y, lo mismo desvelan los trapos sucios de uno de los colaboradores, que una de las invitadas se queda dormida en pleno directo. Pues bien, una de las últimas sorpresas ha sido protagonizada por Carlota Corredera, que ha orinado en plena sala VIP del programa durante una de las pausas publicitarias. Y no, no hay baño en la salita, lo ha hecho en una papelera.

Kiko Hernández con a la papelera en la que ha orinado Corredera en 'Sálvame'

Kiko Hernández fue el encargado de liberar a Corredera de su encierro, encontrándose con la sorpresa. Nada más abrir la puerta, la presentadora preguntaba si estaban en directo, algo que extrañó a Hernández, que se interesó por la bolsa cerrada de la papelera. "Como no me habéis dejado salir de la sala de aislamiento he hecho pis ahí", confesaba la gallega con cara de vergüenza.

"Pero he tenido el detalle de cerrarla", puntualizaba ante un incrédulo Kiko Hernández. Carlota Corredera se justificaba diciendo que sabían que ella siempre iba al baño en las pausas publicitarias, pero que esta vez no le habían permitido salir de la sala. Hernández ha pedido entonces abrir la bolsa, a lo que Corredera se ha negado. "Suficiente que he compartido con el público que he meado en directo", zanjaba.

Un programa lleno de emociones para la presentadora

En el momento del incidente, Carlota Corredera se encontraba en la sala VIP de 'Sálvame' esperando a una invitada sorpresa: Cristina Cifuentes. La expolítica del PP acudía a hacer entrega del primer ejemplar de "Hablemos de nosotras", el nuevo libro de Corredera. En él se encuentran entrevistas que la presentadora hizo a diversas mujeres, entre las que se encuentra expresidenta de la Comunidad de Madrid. Seguro que la anécdota escatológica que ha protagonizado no saldrá en ninguna de las páginas de sus libros.