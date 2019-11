Cristina Cifuentes reaparece en 'Sálvame' para sorprender a Carlota Corredera: "Me encanta este programa"

*En elaboración

. La expolítica acudió al programa de las tardes de Telecinco con el fin de dar una sorpresa a Carlota Corredera , a quien aislaron en una sala Vip antes de ser conducida de nuevo al plató, desde donde pudo ver, intrigada, imágenes de las piernas y el torso de la invitada, que no tardó en aparecer ante sus ojos, llevando una caja consigo con el logo del programa.

Kiko Hernández y Cristina Cifuentes aplauden a una emocionada Carlota Corredera en 'Sálvame'

"No me lo puedo creer", reconoció la presentadora, quien confesó que estaba temblando de los nervios ante la expectación. Corredera abrió entonces el paquete, que contenía el primer ejemplar de su nuevo libro, "Hablemos de nosotras", en el que la presentadora recoge un total de once entrevistas a distintas mujeres, entre ellas Critina Cifuentes. Un gesto que conmovió profundamente a Corredera, que apenas pudo contener las lágrimas. "Quiero dar las gracias a Cristina por haber venido", declaró Corredera. "No nos conocíamos, pero mi intuición me decía que yo te caía bien", añadió la presentadora, quien reconoció que, a la hora de preparar el libro el perfil de Cifuentes era muy importante para ella, por todo lo que había pasado.

"Hay un montón de gente que me ha dicho que le ha sorprendido tu entrevista. Yo le pido a la gente que lea el libro sin prejuicios, que lea tu entrevista sin prejuicios", desveló la presentadora, quien alabó que la expolítica se hubiera abierto "en canal" y hubiera sido "muy generosa". "Hay que perder el miedo a decir que somos feminista, porque eso es, nada más y nada menos, que estar a favor de la igualdad", declaró Corredera, emocionada, antes de agradecer su colaboración a Cifuentes. "Te conocía como profesional, pero gracias a estos últimos meses, te he podido conocer como persona y la verdad es que Carlota es maravillosa", declaró la expolítica, antes de agradecerle que le hubiera permitido colaborar en el libro.