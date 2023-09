Por Beatriz Prieto |

La tarde del jueves 28 de septiembre, se confirmaba lo que, para muchos, no tardaría en llegar: Telecinco cancelaba 'Cuentos chinos' tras diez programas. La cadena de Mediaset España eliminaba así el espacio a Jorge Javier Vázquez, quien no tardó en pronunciarse con respecto a esta decisión, a través de sus redes sociales.

Susi Caramelo, Jorge Javier y Jing jing en el plató de 'Cuentos chinos'

"Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes!", arrancaba Vázquez, en un texto que publicó tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter, en el que Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de 'Cuatro Estrellas'".

"Permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito", alabó el catalán, a quien le tocaba "hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre". "Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda", remató Vázquez.

Muestras de cariño

A raíz de sus palabras, fueron muchos los que le mandaron comentarios positivos en Instagram, como Josep Ferré, quien le recordó que "sigues siendo el mismo presentador, comunicador y showman de siempre: un 10", algo con lo que coincidieron Alexia Rivas o Laura Fa. "No te vayas muy lejos. Tu estrella es más necesaria que nunca", le escribió Risto Mejide. Asimismo, su compañera Susi Caramelo lamentó "no haber compartido más risas contigo": "Si se ha visto, que creo que sí, la complicidad que tú y yo tenemos, espero que la tele nos vuelva a juntar y que la vida nunca nos separe".

"A veces no encajamos en algo y eso no significa que no valgamos para ello. Simplemente, no es nuestro lugar", reflexionaba por su parte Cristina Porta en Twitter, donde aseguró que "sigo pensando que Jorge Javier es el mejor presentador de este país", al igual que "Germán el futuro de la televisión". El colaborador de 'Cuentos chinos', de hecho, agradeció sus palabras con un par de iconos y lanzó una indirecta sobre el fin del formato: "Lo dije en mi último vídeo de 'Sálvame': "No tenemos miedo, estamos preparados para lo que venga, vamos allá".