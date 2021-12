El grave motivo de salud que impide a Carlota Corredera tener más hijos

Carlota Corredera sorprendió a los espectadores la tarde del 8 de diciembre de 2021 al hablar sobre algo muy personal. La presentadora de 'Sálvame' aprovechó el tema de la maternidad para hacer una confesión: "No volvería a ser madre biológica por varios motivos". Dichas palabras emocionaron notablemente a la gallega, quien necesitó tomar aire para continuar hablando.

Carlota Corredera, en 'Sálvame'

Tras conocerse la noticia del embarazo de María José Campanario, el espacio de Mediaset abordó el tema de la maternidad a determinadas edades. Asimismo, se comentó que a partir de los 35 años para una mujer se considera embarazo de riesgo, lo que motivó a Corredera a explicar por qué no había tenido más hijos, tras haber sido madre por primera vez con 40 años.

Corredera comenzó diciendo que no iba a convertirse en madre de nuevo: "Yo no voy a volver a ser madre biológica porque mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, que al final es lo que marca los límites". Además, aseguró que tuvo complicaciones durante su primer embarazo: "Tuve riesgo de preeclampsia, algo que puede acabar con la vida del bebé y de la mamá, me estuve pinchando heparina todo el último mes". Por último, explicó que tiene un alto riesgo de que suceda lo mismo si se volviera a quedar embarazada.

Un riesgo laboral

Asimismo, la comunicadora lanzó a modo de crítica una información: "En este país, penaliza ser madre laboralmente. Cuando deje de penalizar laboralmente ser madre, las mujeres podremos tener hijos antes". Por último, señaló que si esta situación fuera diferente, las mujeres tendrían hijos antes: "El día que eso cambie podremos tener hijos a los 35 o los 34".