Carme Chaparro, muy preocupada por el estado de salud de su padre, confinado por el corovonavirus

Complicado momento al que se enfrenta todo el planeta tras la rápida expansión del COVID-19. Nuestra sociedad lucha contra la peor pandemia mundial en años y precisamente, uno de los países más afectados en el nuestro. España ha registrado hasta el momento 11.748 casos, con 533 muertes y 1.028 altas. Una de las medidas que ha tomado el Gobierno para intentar frenar esta rápida expansión del virus es el confinamiento en nuestros hogares. La intención del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez es que en este estado de alerta en el que nos encontramos, al menos durante dos semanas, nadie salga de su hogar si no es estrictamente imprescindible.

Carme Chaparro

De esta forma, los españoles pueden salir a realizar compras de productos de primera necesidad, a pasear a sus perros o a trabajar, pero hay algunos casos en el que la ley no está del todo clara. Por ello, la presentadora de Telecinco y Cuatro, Carme Chaparro, ha querido informarse sobre lo que tiene que hacer en su caso particular ya que se encuentra seriamente preocupada por la salud de su padre en este momento. "Mi padre. Diabético. 80 años. Vive solo. Insulina 3 veces/día. Picos glucémicos habituales. Pesa cada gramo que come. Puede tener hiperglucemias peligrosísimas. Necesita caminar 2 veces/día 45 minutos. ¿Está contemplado Moncloa? ¿Qué hacemos?", ha tuiteado la periodista catalana para intentar encontrar respuesta por parte del ejecutivo.

La periodista ha explicado posteriormente que su padre a día de hoy no podía salir de casa por ser población de riesgo, de forma que su duda iba directamente enfocada a si se había previsto algún tipo de atención médica en casos como el suyo. "No pido eso. Ni se me ocurriría. Es de alto riesgo. Pido si se ha contemplado algún tipo de atención médica. Vive en un pueblo muy pequeño y en el centro de salud que le toca no cogen el teléfono" ha tuiteado la periodista posteriormente, tras responder a infinidad de mensajes dándole consejos, de personas que estén en casos similares al suyo.

Mi padre también es diabético. En situación parecida. Vive en un décimo y le hemos impuesto una rutina de subida de escaleras que le está viniendo muy bien. https://t.co/8BmhHNkjmM — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) March 17, 2020

El Gobierno responde

Una de ellas ha sido precisamente la periodista Mamen Mendizábal, presentadora de 'Más vale tarde' en las tardes de laSexta. "Mi padre también es diabético. En situación parecida. Vive en un décimo y le hemos impuesto una rutina de subida de escaleras que le está viniendo muy bien", ha tuiteado la periodista, dándole así una idea a su compañera de profesión para lograr que este confinamiento no afecte a su padre. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que la duda de Carme Chaparro ha sido respondida en la rueda de prensa diaria que organiza el Gobierno. De esta forma, Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y excompañero de Chaparro en Cuatro, ha leído la pregunta y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha respondido sin problema. Este ha explicado que "sí está contemplado que las personas puedan salir para acompañar, ayudar o trabajar con personas que lo requieran. Y si es necesario por prescripción médica, que tenga que salir para dar los paseos, puede hacerlo incluso acompañada".