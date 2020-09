Carmen Borrego lamenta su actitud hacia Emma García: "En ningún momento he querido estar borde contigo"

Desde que Carmen Borrego protagonizara aquella polémica portada de una revista en la que aseguraba que Rocío Carrasco jamás perdonaría a su hija Rocío Flores, el mundo se ha venido en contra de la colaboradora de 'Viva la vida'. Varios compañeros la han criticado duramente e incluso Antonio David Flores sacaba a la luz la existencia de un hermano secreto. Esto no ha hecho más que repercutir en el ánimo y actitud de la malagueña.

Carmen Borrego se disculpa con Emma García en 'Viva la vida'

En la tarde del 26 de septiembre, Borrego se enfrentaba a todos aquellos temas que durante tanto tiempo ha estado callando, como sus compañeros, su madre o su matrimonio y así poner punto y final a las críticas. "Hoy te noto con una actitud diferente", observaba Emma García. Tras las palabras de la presentadora, la hija de María Teresa Campos se disculpaba con con ella por si acaso, en algún momento, ha sido borde en sus respuestas en las últimas tardes que han trabajado juntas.

"Yo sí quería pedirte disculpas a ti porque en ningún momento he querido estar borde contigo. Lo que pasa es que muchas veces yo lo que hago es que me creo una coraza de algo que no soy", pedía Carmen Borrego. "No es que me haya sentido mal. Me ha extrañado que mostrases esa actitud borde hacia mí", compartía García. "Era un escudo que ponías hacía mí y ciertos compañeros, por eso te he dicho que hoy te notaba más tú, como yo te he conocido. Ojalá puedas cerrar estas puertas que tenemos aquí siendo tú, con tu verdad y con lo que tú estás viviendo".

La familia por encima de todo

Con todas las puertas casi cerradas, o más bien destrozadas, Carmen Borrego expresó cómo se siente cuando cuentan que su familia no la habla. "Siempre he dicho que somos una familia muy unida", explicaba. "Yo no he tenido ningún problema con mi madre ni ningún problema con mi hermana y si han estado molestas, a mí no me lo han dicho. Tu familia nunca va a hacer leña del árbol caído y eso es lo que han hecho ellas ahora mismo".