Carmen Borrego se inventó la película de Santiago Segura con las Campos tras recibir su negativa

Aclarado el misterio sobre la famosa película que Santiago Segura estaba preparando con las Campos. Laura Fa, quien dio a conocer inicialmente la noticia en 'Sálvame', aclaró este lunes la verdad de todas las informaciones después de que el director desmintiese su información. Comenzó, eso sí, entonando el mea culpa: "Tiene razón, me equivoqué en la manera de explicar mi noticia".

"Me llegó la información porque Carmen Borrego lo contó en una cena", explicó Laura Fa. Tanto la periodista como la redacción de 'Sálvame' trataron sin éxito de ponerse en contacto con Segura, por lo que acabaron dando por cierta la noticia. "Pensé que la fuente era tan buena que no hacía falta más", reconocía la colaboradora, que no podía esperar que la hija pequeña de María Teresa Campos podría inventarse algo así.

La película con Santiago Segura se la montaron las Camposo

A raíz del revuelo generado, Laura Fa ha podido al fin hablar con Santiago Segura. "Me ha explicado que fue Carmen Borrego quien le propuso hacer una película y él le dijo que no, que no veía a las Campos para una película. A lo mejor para una miniserie o alguna cosita pequeña. Ahí quedó la conversación", desveló. En efecto, Borrego habría reconocido que, durante las grabaciones de 'Las Campos', ella misma contactó con el director para verse y proponerle algo.

"¿De qué manera las Campos con sus amigos, de un proyecto que les han dicho que no les van a dar, les dicen a sus amigos que una es Oprah Winfrey y, la otra, Jimmy Fallon?", ironizaba Laura Fa, insistiendo en que todo lo que ella contó, incluyendo el supuesto papel de "Pretty Women", lo había divulgado la propia Carmen Borrego en aquella cena.

Ataca a Terelu: "Tú quieres cortesanos"

La periodista de 'Sálvame' admitió que ella debía haber desvelado desde el principio de dónde venía la información, si bien centró sus críticas en Terelu y Carmen al decir que "viven de vender una dignidad y de ser unas estrellas que ya no son". "Utilizan a la madre para dejarla de que no se entera y darse una importancia que no tienen", añadió. Además, replicó a los ataques que Terelu hizo este fin de semana en 'Viva la vida', donde presumió de haberse portado muy bien como amiga con Laura Fa.

Esta última aclaró que solo había coincidido con Terelu en dos ocasiones fuera del trabajo y que decidió alejarse de ella porque no se sentía "libre" para "ejercer su profesión". "Tú lo que quieres es tener cortesanos", embistió, "yo me di cuenta que tú de amigas ya vas sobrada y lo que quieres es manipular y tener tu ejército para que cuando tuvieses movidas te defendiéramos". "No digas que tú has hecho mucho por mí porque no has hecho más que pagarme dos taxis, ya te lo devolveré", remató.