Por Redacción |

El viernes 2 de agosto de 2024, Bigote Arrocet dio una entrevista a '¡De viernes!', donde reaccionó al embarazo de Alejandra Rubio y recordó algunos de los momentos más complicados con el clan Campos, hablando así de las hijas de María Teresa Campos y criticando a Carmen Borrego y Terelu Campos.

Bigote Arrocet en 'De viernes'

Esta última, que estaba en el plató del programa de Telecinco, prefirió no entrar al trapo, evitando contestar al humorista. Tres días después de aquello, Carmen Borrego tomaba también esta decisión en ' Vamos a ver ', aunque lanzó varias pullas a Edmundo. ". Mi madre solo te dio amor, te lo dio todo. Aquí hay personas que han tenido problemas con mi madre por insinuar lo que estaba ocurriendo", empezaba diciendo Carmen Borrego.

"Ella siempre estuvo muy orgullosa de sus hijas. Basta ya de poner en boca de mi madre. No vamos a hacer lo que haces tú, el legado de mi madre no te lo vas a cargar tú. Que has sido un gran humorista y has quedado para lo que has quedado. Podría decir muchas cosas y no las voy a decir por respeto a mi madre", atizaba al cómico, muy dolida con la actitud de Bigote Arrocet.

"No es el viudo"

"Mi madre no consentía que nadie hablase mal de sus hijas, ni de él. Jamás consintió que nadie hablara mal de él. Di ya lo que tengas que decir, vete a un juzgado y déjanos. Después de muerta, déjala en paz. Este señor no es el viudo de mi madre, llevaba ya cinco años fuera de la familia, no vivió la enfermedad de mi madre. Nosotras hemos tenido una maravillosa relación con mi madre. Yo no quiero contribuir a nada que le hiciese daño a mi madre. Por respeto a ella, yo voy a estar callada", sentenciaba Borrego.