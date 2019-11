Carmen Borrego, harta de los ataques de María Patiño: "Para hablar de honestidad, hay que tener todo limpito"

La enemistad entre Carmen Borrego y los colaboradores de 'Sálvame' no desaparece. Su último enfrentamiento ha sido contra María Patiño, a la que ha lanzado algún que otro zasca después de las duras palabras que vertió la periodista sobre ella. Lo hizo en 'Viva la vida', programa en el que colabora habitualmente. "Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño", sentenció Borrego.

Carmen Borrego junto con Enma García en 'Viva la vida'

Esta fue su respuesta a los calificativos de "falsa" y "cobarde", los cuales Patiño utilizó contra ella. Incluso llegó a decir que Carmen Borrego había sido una "auténtica decepción". No obstante, de todo ello, lo que más le molestó es que la tacharan de "estafadora". "Ni yo voy de víctima, ni me gusta el papel de víctima. Lo que no me gusta es que tú me llames estafadora y que digas que soy la persona menos honesta", apuntilló la periodista.

Pero aquí no se quedaron los dardos de la hija de María Teresa Campos, ya que cargó contra todos los que fueron sus compañeros. "Yo he dicho en todo momento que no he tenido amistad con ellos, con mi hermana sí. Ninguno de ellos me conoce. ¿Quiénes son ellos para juzgarme sin conocerme?", confesó a Enma García. Además, para rematar su discurso, lanzó otro zasca: "Tampoco tengo el más mínimo interés en conocerlos".

Sus problemas con Víctor Sandoval

María Patiño no es la única con la que mantiene una cruzada, también la tiene contra Víctor Sandoval, el cual afirmó que las Campos estaban "muertas televisivamente" y acusó a la matriarca de haberlo vetado en 'Mamma mía'. Carmen Borrego desmintió toda esta información, pero parece que las cosas entre ambos no tienen pinta de mejorar y, sino, recordemos lo sucedido en la grabación de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', donde ambos coincidieron y donde tuvo que intervenir la policía, según dejó entrever Sandoval, por una trifulca entre ambos.